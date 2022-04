Težave na monaškem dvoru: svakinja si je prisvojila otroka

Princesa Charlene je končno doma in med velikonočnimi prazniki sta z možem združila moči in oboževalce po dolgem času razveselila z družinsko fotografijo, zaradi katere pa so znova vzniknile govorice, da v njunem zakonu močno škripa.

Charlene bi z otrokoma menda rada zapustila Monako. FOTO: Instagram

To naj bi po mnenju poznavalcev govorice telesa spet sporočal Albert, ki se drži togo in nekoliko odmaknjeno, medtem ko sta otroka videti veliko bolj povezana z mamo, čeprav je nista videla dobršen del lanskega leta. Spet drugi so le zamahnili z roko, češ da je Albert pač izjemno neroden pred kamero, in opozorili na dejstvo, da je na večini fotografij, še posebno uradnih, videti zelo nesproščeno. A tudi trud slednjih, da bi utišali zlobne jezike, je bil zaman.

Kar več francoskih in nemških časnikov je namreč te dni pisalo, da si Charlene bolj kot kadar koli želi zapustiti zlato kletko in z otrokoma oditi nekam v Alpe, menda ji je bila všeč Švica, kjer je na eni najboljših klinik za mentalno zdravljenje in zdravljenje odvisnosti preživela nekaj mesecev.

Albert bi ji to seveda le stežka dopustil, ne nazadnje je Jacques njegov naslednik in ta mora živeti v Monaku, še bolj pa naj bi temu nasprotovala njegova sestra Caroline, ki si je po navedbah časnikov otroka kar prisvojila, za kar ji je še posebno prav prišla Charlinina dolgotrajna odsotnost. »Caroline je odločena, da bo dvojčka izoblikovala tako, kot se zdi prav njej; kaj si želi Charlene, jo prav malo zanima, prepričana je, da ona veliko bolje ve, kaj je dobro za kraljevo družino in bodočega kneza,« je za nemški Kurier povedal vir blizu princa Alberta.

Charlene je začela spoznavati, da to okolje ni toksično le zanjo.

»Carolinino vmešavanje spravlja Charlene ob živce in proti njej je povsem nemočna. Ne bi se čudil, če bi jo prav to pahnilo čez rob, da je na koncu pristala na zdravljenju,« je še dodal omenjeni vir. V mesecih, ko je Charlene po hudem vnetju sinusov okrevala v Republiki Južni Afriki, naj bi se Caroline celo večkrat srečala z ravnateljico šole, ki jo obiskujeta sedemletna dvojčka, ter z njo razpravljala o njuni prihodnosti, šolanju in podobnem.

»Charlene je začela spoznavati, da to okolje ni toksično le zanjo, temveč tudi za njena otroka, zato si bolj kot kadar koli želi stran, a Caroline ji tega nikoli ne bo dovolila,« je še sklenil omenjeni vir.