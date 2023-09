Tereza Kesovija: Če bi prišla pol ure kasneje, ne bi bila živa. Zdaj spet delam

Ni šlo za navadno vrtoglavico, ampak za infarkt, se je izvedelo skoraj mesec dni po tem, ko je konec avgusta, v času, ko je po Hrvaški divjala velika vročina, v bolnišnici pristala velika diva Tereza Kesovija. Tistega 22. avgusta se legendarna pevka ni počutila dobro, zato so jo z reševalnim vozilom prepeljali v zagrebško Novo bolnišnico.

»Kaj se je zgodilo? In kaj bi se zgodilo? Ni bilo dobro. O tem raje ne bi govorila, saj so ljudje, ki jim je veliko hujše kot meni,« je takrat iz bolniške sobe povedala Tereza. Danes, nekaj tednov pozneje, je izvedela, kaj se je v resnici zgodilo.

»Bil je srčni napad. Če bi prišla le pol ure kasneje, me ne bi bilo več,« je povedala glasbenica in dodala:

»Šla sem tudi na koronarografijo, strašno boli, nepopisno. Ampak zdaj je v redu, skrbim zase in gremo naprej,« je dejala neuničljiva Tereza, katere zdravstveno stanje je skrbelo njeno številno občinstvo ter drage prijatelje in sodelavce. Velika diva jih je vse pomirila. »O svojih stiskah ne želim govoriti, saj nisem ena tistih, ki želijo svoje težave potiskati v ospredje.«

Rešilec prišel kar dvakrat

Tako je bilo tudi konec avgusta, ko je komaj povedala, da je v tistih dneh dežurna služba prišla ponjo celo dvakrat. Vendar so se v bolnišnico prvič vrnili brez nje.

»Rekla sem jim, da ne bom šla z njimi. Ne maram bolnišnic, upala sem, da se ji tokrat izognem. A moje upanje je bilo zaman, saj se mi je po tem spet črnilo pred očmi, začela sem omedlevati, oblil me je hladen znoj ... Skratka, slabo mi je bilo, zato so moji bližnji ponovno poklicali na urgenco. Tako kot večina ljudi težko prenašam to ekstremno vročino, še težje pa je vse to, kar se dogaja okoli nas, vsi ti poboji, posilstva, vse te naravne katastrofe ...« je 23. avgusta medijem povedala Tereza, ne vedoč, da je dejansko doživela srčni napad.

In potem se ni pustila ugasniti, temveč se je kot prava ljubiteljica glasbe veselila novih glasbenih izzivov. Razkrila nam je namreč, da je podpisala pogodbo z znano francosko založbo, za katero bo posnela pesem v francoščini, ter da se zelo veseli dueta z Borisom Štokom, s katerim bo izdala skladbo Kao nekada, ki bo izšla v teh dneh.

»Zelo sem vesel, da sem naredil duet s tako veličastno umetnico, kot je Tereza, in če bo šlo vse po načrtih, bomo prihodnji teden posneli tudi videospot,« je povedal Boris Štok, hrvaški pevec in tekstopisec, poroča Jutranji list.

