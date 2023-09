Slovenski pevec znova slavil na hrvaškem festivalu

Marjan Zgonc je eden tistih slovenskih pevcev, ki se lahko pohvalijo tudi z uspehom pri naših južnih sosedih. Na Hrvaškem je že večkrat nastopil, sodeluje z nekaterimi od najuspešnejših tamkajšnjih skladateljev, kot sta Robert Grubišić in Želimir Škarpona, zelo rad pa nastopi tudi na katerem od hrvaških festivalov. Njegov najljubši je zagotovo Melodije hrvatskog juga. Kako tudi ne, saj je leta 2018 tam z Brankom Medakom in Zoranom Bebičem - Bebo premagal vso konkurenco uglednih in priljubljenih imen in je trio osvojil najvišjo nagrado, grand prix.

Prepričljiva zmaga slovensko-hrvaškega tria verjetno ni bila presenečenje. Skladba, ki je sicer seveda v značilnem dalmatinskem melosu, je namreč zanimiva in posebna zaradi več stvari. Nastala je po slovenski ideji in besedilu, ki sta delo Romana Turnška, tudi vsebina ni ravno vsakdanja. Skladba Tri gitare namreč govori o treh moških generacijah neke družine, njihovih življenjih, povezanosti in predajanju kitare kot neke vrste generacijskega in družinskega simbola iz roda v rod. Zgonc je v skladbi odpel starega očeta, Zoran Bebić - Beba očeta, Branko Medak pa sina. Čeprav festival letos slavi trideset let delovanja, je bila pesem Tri gitare prva s takšno vsebino in pevskimi vlogami doslej. Skladba, za katero je melodijo prav tako napisal Slovenec, Dušan Zore, aranžma pa Škarpona in Dalibor Musap, je poleg tega, da je premagala vso močno konkurenco in prejela najvišjo nagrado, velik uspeh doživela tudi na radijskih postajah. Tudi na Hrvaškem so jo veliko predvajali in še danes jo je pogosto slišati s tamkajšnjih radijskih valov.

Nova pesem se že vrti na slovenskih radijskih postajah

Ob letošnji retrospektivi festivala ob njegovem okroglem rojstnem dnevu je bil trio povabljen na jubilejni nastop v Opužen. Ob tej priložnosti so izbrali najuspešnejše skladbe, ki so prejele grand prix, in trio je znova doživel velik uspeh. Na opuženskem festivalu so sicer nastopala najuglednejša in najbolj priljubljena hrvaška glasbena imena: Tereza Kesovija, Oliver Dragojević, klapa Maslina, klapa Šufit, Zorica Kondža in mnogi drugi.

Zgonc je rad nastopal tudi na festivalu Slavuji Kamerlenga Vinko Coce v Trogirju, kjer pevci nastopajo samo s pesmimi, ki jih je prepeval pokojni Coce.

Pred petimi leti so osvojili grand prix.

Ima pa tudi novo pesem, ki se že vrti na slovenskih radijskih postajah. Dobro jutro Katarina sta napisala Škarpona in Musap, tekst pa Ante Muštra Tulja in Frenk Nova. Skladbo je posnel v slovenščini in dalmatinščini. Pesem je sicer malce drugačna, kot so jih poslušalci vajeni pri Zgoncu, saj so takti hitrejši kot običajno. Kljub spremembi Zgonc sicer ostaja v svojem značilnem in prepoznavnem žanru.