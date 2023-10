Taylor Swift neti govorice o romanci

Na drugistrani luže vsi govorijo samo o pevki Taylor Swift in njenem morebitnem izbrancu, zvezdniku ameriškega nogometa Travisu Kelceu. Minuli konec tedna se je namreč spet pojavila na tekmi lige NFL, in sicer na stadionu MetLife v New Jerseyju, na katerem je maja letos v okviru megaturneje Eras izvedla tri razprodane koncerte, ki si jih je ogledalo kar 217.000 oboževalcev. Tokrat si je v družbi hollywoodskih zvezdnikov Blake Lively, Ryana Reynoldsa in Hugha Jackmana ter Travisove mame Donne Kelce ogledala tekmo, na kateri je Kelceova ekipa Kansas City Chiefs premagala ekipo New York Jets.

Taylor (v sredini) v družbi Blake Lively, Ryana Reynoldsa in Hugha Jackmana v New Jerseyju FOTO: Vincent Carchietta/USA Today Sports, Reuters

Travis Kelce se veseli zmage svoje ekipe na letošnjem superbowlu. FOTO: Brian Snyder, Reuters

Megaturneja Taylor Swift si je tekmi lige NFL ogledala med premorom na svoji globalni stadionski turneji Eras, ki podira vse rekorde. Na turneji, posvečeni vsem obdobjem njenega ustvarjanja, bo Taylor obredla pet celin in izvedla 146 koncertov; v Evropo pride poleti naslednje leto. Povpraševanje po vstopnicah je bilo tolikšno, da so se strežniki sesuvali. Mimogrede, koncertni film Taylor Swift: The Eras Tour se bo v četrtek začel predvajati tudi v slovenskih kinematografih.

Skupaj na zabavi

O potencialni romanci se je začelo ugibati prejšnji teden, potem ko si je Taylor skupaj s Travisovo mamo ogledala tekmo med kansaškimi poglavarji in chicaškimi medvedi. Na tekmo jo je povabil Travis, potem ko je julija v podkastu New Heights, ki ga pripravlja skupaj z bratom Jasonom, ki igra za filadelfijske orle, priznal, da ji je hotel na koncertu v svojem domačem Kansas Cityju podariti zapestnico prijateljstva (s svojo telefonsko številko), kakršne si na njeni aktualni stadionski turneji Eras izmenjujejo njeni oboževalci oziroma oboževalke, a mu to, žal, ni uspelo, saj da Taylor pred koncertom in po njem ne govori z nikomer, ker pazi na svoje glasilke – na enem koncertu namreč odpoje po 44 pesmi. Vse skupaj je postalo še bolj hecno, ko so kansaški poglavarji na tiktoku objavili video, v katerem si izmenjujejo zapestnice prijateljstva pred tekmo z newyorškimi jetsi.

Takole sta se družila na zabavi. FOTO: TMZ, Youtube

Govorice o romanci med Taylor in Travisom je še spodbudila novička, da sta skupaj odšla s stadiona Arrowhead v Kansas Cityju, na tračarskem portalu TMZ pa so objavili tudi fotografijo z zasebne zabave nogometašev po tekmi, na kateri Taylor ležerno objema Travisa med klepetom z njegovimi prijatelji in soigralci. Čeprav še nihče od njiju ni potrdil morebitne zveze, so dobro obveščeni viri povedali, da sta se pred tem že večkrat sešla.

Zaradi govoric o romanci med Taylor in Travisom je poskočila tudi gledanost nedeljskih tekem lige NFL, na katerih igrajo kansaški poglavarji.

Rastoča gledanost tekem NFL

Nedeljske tekme lige NFL so že doslej bile najbolj gledana oddaja na ameriški televiziji, prisotnost Taylor Swift na zadnjih dveh tekmah pa je povzročila pravo manijo tudi med sviftiji (angl. swifties), kakor si pravijo njeni oboževalci. Cene vstopnic za tekmo med poglavarji in jetsi so skočile v nebo: najslabše vstopnice (tiste čisto na vrhu tribun) za nedeljsko tekmo so se prodajale po 81 dolarjev (77 evrov), medtem ko so res dobri sedeži na spletnih portalih za (pre)prodajo dosegli astronomsko ceno 8500 evrov. Povpraševanje na portalu StubHub je zraslo skoraj za trikrat.

Taylor Swift ob prihodu na stadion MetLife v New Jerseyju FOTO: Vincent Carchietta, Reuters

Povečala se je tudi gledanost nedeljskih tekem ameriškega nogometa: spopad med kansaškimi poglavarji in chicaškimi medvedi si je ogledalo 24 milijonov ljudi. Ko se je Taylor Swift prvič pojavila na tekmi poglavarjev, se je gledanost med ženskami, starimi od 18 do 49 let, dvignila za 63 odstotkov. Ekipa Kansas City Chiefs je na instagramu dobila 200.000 novih sledilcev, Travis Kence pa skoraj 400.000. Poleg tega se je za 400 odstotkov povečala prodaja njegovih športnih dresov, s čimer se je njegova majica s številko 87 povzpela med pet najbolje prodajanih dresov v ligi NFL.

Oglasil se je tudi Mark Cuban, lastnik košarkarske ekipe Dallas Mavericks, za katere igra naš zvezdnik Luka Dončić. V oddaji First Take na športnem TV-kanalu ESPN je dejal takole: »Taylor – oprosti, če poslušaš, Travis –, pusti ga. Imam kup čednih samskih fantov, ki igrajo za maverickse. Imam te.« Travis Kelce mu ni ostal dolžan in na družbenem omrežju X zapisal: »@mcuban Kar podpiši me za deset dni!«, pri čemer je mislil na začasno pogodbo za tri tekme, kakršna obstaja v ameriški košarkarski ligi NBA.

Po tekmi sta skupaj odšla na zabavo. FOTO: Tiktok

Promocijska poteza?

Medtem ko se marsikdo sprašuje o pristnosti domnevne romance, pri čemer je športni kolumnist časnika USA Today Mike Freeman njuno »zvezo« označil za lažno in razmišljal, da gre verjetno za odlično promocijsko potezo, pa se vsi strinjajo, da bi bila res luštkan par. Tudi Freeman, sicer resen komentator in avtor več športnih knjig, je mnenja, da ni nič narobe, če se vsi navdušujejo nad njima: »Pa kaj. Vsi obožujemo tole lažno ljubezensko zgodbo. In vsi jo bomo oboževali, dokler ne bo te spektakularno lažne romance konec in se bo Kelce znašel v besedilu na enem od prihodnjih albumov Taylor Swift.«