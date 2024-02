Tako je skoraj 30 let kasneje videti najbolj slavna ljubica na svetu (FOTO)

Leta 1995 je Monica Lewinsky postala najbolj znana ljubica na svetu. A danes je Monica videti popolnoma drugače, kot takrat, ko je imela afero u nekdanjim predsednikom ZDA Billom Clintonom. V zadnjih letih se je močno spremenila in mnogi menijo, da še nikoli ni bila videti bolje.

50-letnica se je predstavila v novi kampanji znamke Reformation, za katero stoji organizacija vote.org. Njihov namen je, da spodbudijo ženske k udeležbi na predsedniških volitvah in oddajo svoj glas s stil. V kampanji pove, da opolnomočena ženska uporabi svoj glas. Mediji so še razkrili, da so zanimiva oblačila, v katerih pozira, in da se cena kosov, ki jih nosi, gibljejo od 198 do 448 dolarjev.

Monica Lewinski je delala za nekdanjega ameriškega predsednika tekom devetdesetih. Afero sta imela od leta 1995 do leta 1997, stražo jima je pogosto držala njegova osebna tajnica. Ko se je v Beli hiši razvedelo o njuni aferi, so Monico premestili v zgradbo Pentagona, kjer se je zbližala s 24 let starejšo Lindo Tripp. Njej je zaupala skrivnost o svoji zvezi s predsednikom, Linda pa je začela snemati njune telefonske pogovore. Monica in Clinton sta sprva zanikala afero.