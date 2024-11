Tajči je po izgubi moža ljubezen našla pri ameriškem glasbeniku: »Nisem iskala nove zveze, je pa lepše ...«

Tatjana Cameron Tajči, ki je bivšo Jugoslavijo na tekmovanju za pesem Evrovizije s hitom Ajde, da ludujemo zastopala leta 1990, že več kot 30 let živi v Ameriki, zdaj pa je nastopila v HRT-jevi dokumentarno-potopisni oddaji Srečna mesta, saj jo je avtorica, novinarka in scenaristka Martina Validžić obiskala v Nashvillu.

Tajči se je tja preselila pred nekaj leti, pred tem pa je živela v New Yorku, Los Angelesu in Cincinnatiju. V Nashvillu je našla novo ljubezen, ima namreč partnerja, ameriškega kitarista, kantavtorja in pevca Davida Langleya.

Pogovor je potekal na posestvu Johnnyja Casha, ki je spremenjeno v muzej Hideaway Farm.

»David je moj partner, zdaj ne bi preveč govorila o tem, ampak da, partnerja sva. Ljubezen je ljubezen, morda je v zrelejših letih malo večja, bolj umirjena in odgovorna, ker rastemo kot osebe in ljudje, to je vse, kar lahko rečem,« je povedala hrvaška pevka.

»Nisem iskala nove zveze - dovolj sem močna in povsem sposobna živeti sama s sinovi, vendar je lepše z nekom deliti solze in strahove, pa tudi smeh in, ja - glasbo. David je izjemen glasbenik in čudovita duša,« je še dodala.

Tajči je leta 2017 izgubila moža Matthewa Camerona, potem ko je umrl za pljučnim rakom v starosti 47 let. Poročena sta bila 17 let in imata tri sinove, poroča Slobodna Dalmacija.

