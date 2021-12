Ta talent je razdelil gledalce in žirijo (VIDEO)

Vrhuncu in velikemu finalu se približuje tudi hrvaški šov Supertalent, v katerem so navduševali Slovenci Polhakoliki. V zadnjem polfinalnem večeru se je v finale prebil tudi Mark Bagarić, ki pa je s svojim nastopom močno razdelil žirijo in občinstvo.

Čeprav so žiranti pohvalili njegov nastop, v hvali niso bili tako prepričljivi kot po avdicijskem nastopu. Gledalci pa so bili celo prepričani, da je med prepevanjem skladbe Boyz II Men End Of The Road pošteno zgrešil nekaj tonov.

V Berlinu rojen Mark, ki se je s starši preselil v Zagreb, ko sta se starša upokojila in ju ni želel pustiti sama, je že stari znanec pevskih šovov. V Nemčiji se je predstavil v šovu Supertalent s skladbo Crazy Love. Prav tako se je s to skladbo predstavil tudi na avdiciji hrvaškega Supertalenta.