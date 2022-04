Svetovno znana igralka iskreno: Po operaciji nosu me niso več prepoznali

V intervjuju za The New York Times in People je ob bližajočem se izidu njenih spominov odkrito spregovorila o dveh operacijah nosu, ki sta jo za vedno zaznamovali.

»Po Umazanem plesu sem bila ljubljenka Amerike, človek bi pričakoval, da mi bo ta vloga odprla vse poti do mojih sanj in upov,« po navedbah The Timesa piše v spominih. Vendar se zadeve niso odvile v to smer. Kot se spominja Greyeva, po uspešnici ni bilo ogromno vlog za igralke, ki so bile videti kot ona. Očitno je bila največja težava njen nos.

»Moja tako imenovana težava zame v resnici ni bila težava, očitno pa je bila to težava za druge in ni bilo videti, da bo kaj kmalu izginila, torej je, jasno, postala tudi moj problem.«

