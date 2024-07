Svetovnemu zvezdniku je umrla mama

Umrla je Carol Bongiovi, mama Jona Bon Jovija, poroča časopis People. Stara je bila 83 let, poslovila se je v medicinskem centru New Jersey tri dni pred 84. rojstnim dnem.

»Naša mama je bila sila, na katero si se vedno lahko zanašal, njen duh in stališča so oblikovali to družino, zelo jo bomo pogrešali,« je ob smrti mame izjavil pevec, ki se je od nje poslovil tudi čustveno objavo na instagramu, v kateri so prikazani stari družinski posnetki.

Carol se je rodila v Pennsylvaniji, leta 1959 se je pridružila marincem ter tam spoznala moža Johna Bongiovija.

Par se je kasneje preselil v Holmdel v New Jerseyju, kjer je pokojna živela do smrti.

Za seboj je pustila moža, tri sinove: Jona Bon Jovija, Anthonyja in Matthewa ter osem vnukov.