Princ Harry po letih popolnega kaosa prisiljen poiskati pomoč

Kot svetovni ambasador organizacije Sccotijevi mali vojaki (Scotty’s Little Soldiers), ki je namenjena otrokom, kateri so v bitkah izgubili starše, je princ Harry v novem videu odkrito spregovoril o občutkih, ki jih je doživljal, ko je star 12 let izgubil mamo, princeso Diano.

»Kot otrok je lahko misliti ali se prepričati. Prepričaš se, da te oseba, ki si jo izgubil, želi ob sebi. Ali misliš, da moraš biti žalosten tako dolgo, da ji dokažeš, da jo pogrešaš.

In potem je na drugi strani prepričanje, da si zagotovo želi, da bi bil srečen,« je pripovedoval.

Sedaj 39-letni princ Harry je v zadnjih letih večkrat poudarjal, da ob smrti mame leta 1997 ni bil deležen prave podpore, kar je pripeljalo do tega, da je zakopal svoja čustva, na koncu pa si pomagal s terapijami.

»Nočeš govoriti o tem, ker si potem žalosten, a ko enkrat spoznaš, da je govorjene o osebi, ki je ni več, slavljenje njenega življenja, potem zadeve postanejo lažje.

Ravno nasprotno se zgodi, če o tem ne govoriš in misliš, da je molk najboljši način prebolevanja. V resnici ni.

Lahko je obdobje, ko je lažje molčati, a ne more, ne sme trajati večno. Zatiranje občutkov te razjeda v notranjosti.«

»Nihče tudi noče biti prisiljen v to, da mora govoriti, če tega noče. Zlasti, ko vsi obrambni mehanizmi možganov in telesa govorijo, da nočejo tja.«

Razkril je, da se je skoraj dve desetletji trudil ne razmišljati o smrti mame in je bil po letih popolnega kaosa na koncu prisiljen poiskati pomoč.

V čustvenem videu, posnetem maja letos, ko je bil princ nazadnje v Veliki Britaniji, govori z Nikki Scott, ustanoviteljico organizacije.

Ta je na idejo zanjo prišla, ko je morala leta 2009 svojemu tedaj petletnemu sinu povedati, da je njegov oče padel v Afganistanu in ko je videla, kako je ta izguba vplivala na njeno družino.

Prvič je bil predvajan ob dnevu oboroženih sil v Veliki Britaniji in poudarja izjemen pomen pravilne obravnave otrok, ki v vojnah izgubijo starše.

Trenutno je v organizacijo vključenih 680 članov, vsako leto pa pomaga 2100 otrokom, ki zaradi vojn na novo ostanejo brez enega od staršev, piše Mirror.