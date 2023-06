Suzana, zvezdnica iz OnlyFans, odgovorila, ali obstaja upanje, da jo bodo oboževalci videli v 'porničih'

Na svojem profilu poudarja, da je doma iz Reke na Hrvaškem. V začetku maja se je zaročila, na Instagramu pa ji sledi kar 100.000 ljudi. Suzana Zvonar je stara 19 let in je ena izmed zvezd OnlyFans.

Prav zaradi tega je dala intervju za banjaluško televizijo Alternativna TV, novinarju pa je povedala, da je svoj profil na OnlyFans odprla tri mesece po polnoletnosti.

»O zaslužku ne govorim, živim pa dobro in se ne pritožujem. O pornografiji še nisem razmišljal, a če se ponudi dobra priložnost, ki bi mi pomagala, da bi se še bolj prebila v ospredje, zakaj pa ne?« je odgovorila Suzana in pojasnila, da njen zaročenec ve, da ima profil na OnlyFans, in nima nič proti.

»Trenutno ne razmišljam o snemanju filmov za odrasle, morda pa se bo to zgodilo v prihodnosti. Ponudbe od producentov še nisem dobila, so pa me kontaktirali nekateri porno igralci. Delam samostojno in mislim, da mi gre dobro,« je rekla in pojasnila, kaj trenutno ponuja na OnlyFans.

»Ljudje ne razumejo, da pri OnlyFans ne gre za prodajo živih teles, ampak za prodajo fotografij.«

Novinarja ATV je zanimalo tudi, kako ljudje na Hrvaškem gledajo na to, kar počne.

»Okolje se je navadilo, vedno pa bodo omejeni in bedni ljudje, ki živijo v 19. stoletju in ne razumejo, da je danes vse normalno. Na Hrvaškem je težko biti to, kar sem, ker so ljudje res omejeni, ampak navajena sem pogledov, grdih komentarjev slabše zgledanih žensk ali moških, ki vedo, da nimajo druge možnosti, kot da se pogovarjajo z mano, kaj šele karkoli drugega,« je razjasnila in se dotaknila teme ženskega ljubosumja:

»Ljubosumne ženske bodo vedno, a ne morem reči, da imam težave z določeno osebo. Sledijo mi tako moški kot ženske, a moških je več, kar je bolj logično. Raje imam starejše moške, ker se moja generacija obnaša tako, kot da je stara 15 let,« je povedala Suzana.