Superjunak sočasno na dveh celinah

si je ime v svetu filma ustvaril kot televizijski Sherlock Holmes. A odkar si je pred štirimi leti prvič ogrnil junaško ogrinjalo doktorja Strangea, nadarjenega, a samoljubnega nevrokirurga, ki po prometni nesreči ostane brez rok, a oborožen s čarobnimi močmi, je britanski zvezdnik postal pomemben igralec Marvelovega vesolja. Kot doktor Strange je svet namreč pomagal reševati skupno že štirikrat − filmskim superjunakom se je pridružil še v hitih Thor: Ragnarok, Maščevalci: Brezmejna vojna in Maščevalci: Zaključek − zdaj pa se bo v svoj junaški alter ego prelevil še dvakrat. Že ta mesec naj bi začel snemati nadaljevanje prvotnega filma o doktorju Strangeu, s svojim čudežnim ogrinjalom pa naj bi privršel tudi v novi film o Spidermanu.Cumberbatch bo verjetno potreboval nekaj moči svojega herojskega filmskega alter ega, saj bo zaradi prihajajočih projektov sočasno razpet med dve celini. Tako nadaljevanje zgodbe o doktorju Strangeu kot film Spider-Man 3 naj bi namreč začeli snemati oktobra, a medtem ko se bodo kamere prvega vrtele v Londonu, bo, režiser Spidermana, vihtel taktirko na drugi strani luže, v Atlanti. Usklajevanje projektov na dveh celinah bo vsekakor podvig, ki zahteva že skoraj nezemeljske moči.Zgodba novega filma o Spidermanu je seveda strogo varovana skrivnost. Vseeno pa so na plan pricurljale nekatere podrobnosti, in sicer da naj bi se k filmu vrniliin, že stari znanci franšize, oprijeti kostum moža pajka pa naj bi si vnovič nadel. In čeprav lahko zgolj ugibamo, kakšne naloge so pred njim, se bo menda moral postaviti po robu superzlikovcu Electru v podobi. Toda naj bo borba še tako zahtevna, v tem mladi Peter Parker s svojo drugo identiteto Spidermana ne bo sam. Kot mu je pred tremi leti v filmu Spiderman: Vrnitev domov kot mentor pomagal Tony Stark/Ironman v podobiin v lanskem filmu Spiderman: Daleč od doma, ki se je prelevil v Nicka Furyja, tako naj bi mentorstvo mladega superjunaka v prihajajočem filmu prevzel prav Cumberbatchev lik doktorja Strangea.