Princ William brezdomcem postregel kosilo

Britanski prestolonaslednik princ William je ta teden presenetil varovance dobrodelne organizacije za brezdomce The Passage, s katero ga je seznanila njegova pokojna mama princesa Diana in katere pokrovitelj je že od leta 2019, in jim postregel božično kosilo. Čeprav obisk ni bil napovedan in mediji niso bili prisotni, se je eden od udeležencev kosila Leo Scanlon obrnil na časopis Daily Mail, ker se je želel »iz dna srca zahvaliti Williamu za to, kar je storil«.

Prestolonaslednik je več kot uro stregel zelenjavo, klepetal in se fotografiral s približno sto ljudmi, ki jim pomaga organizacija The Passage. Kakor je povedal Leo, je kraljevski obiskovalec prišel brez vsakršnega pompa, tiho vstopil skozi stranska vrata, si nadel predpasnik in začel streči hrano.

Brezdomcem je pokazal svojo človeško plat. FOTO: Kensingtonska palača

Že dolgo aktiven v boju proti brezdomstvu

»Menza je včasih lahko precej napeto okolje, veliko je ljudi z duševnimi težavami ali tistih, ki ne govorijo angleško in so precej nervozni. V majhnem prostoru je lahko precej težko. Vendar je bilo prinčevo obnašanje preprosto osupljivo,« je novinarjem zaupal Leo.

»Ko postaneš brezdomec, hitro padeš na rob družbe, in zastrašujoče je, kako hitro lahko postaneš neviden. Postanemo del ulice. Ne vidijo te več kot osebo. Ko pa se nekdo z vrha pogovarja z nekom na dnu, in to ne zaradi fotografiranja, ampak ker mu je mar, to veliko pomeni.« Kakor je še povedal Leo Scanlon, so ljudje stopili k njemu in se pogovarjali z njim, on pa je bil povsem sproščen. Klicali so ga kar William, saj ni kazal nobene vzvišenosti. »Gledal te je v oči in ti namenil vso pozornost. Poslušal je in bil zelo spoštljiv do vseh,« je dejal. Policisti so sicer bili prisotni, a jih skoraj ni bilo opaziti.

Princ William je že dolgo aktiven v boju proti brezdomstvu. Lani je zagnal petletno pobudo Homewards, katere cilj je izkoreniniti brezdomstvo na šestih ključnih območjih po Združenem kraljestvu, v upanju, da bo to služilo kot vzorec za celotno državo. Kakor je povedal v nedavnem televizijskem dokumentarcu, je to zanj življenjski projekt: »Zakaj bi bil sicer tukaj, če ne bi pravilno izkoristil svoje vloge za vplivanje in pomoč ljudem?«

Prestolonaslednik je delil hrano. FOTO: Leo Scanlon/Daily Mail