Rak kralja Karla III.: terapija ima stranske učinke

V začetku tega meseca se je britanski kralj Karel III., ki se zdravi za javnosti neznano obliko raka, vrnil k opravljanju kraljevih dolžnosti.

Med enim zadnjih uradnih obiskov je razkril, kako se počuti in tudi, kakšnega stranskega učinka je deležen zaradi terapije, ki jo prejema.

Med obiskom Letalskega vojaškega muzeja v Hampshireju je v pogovoru z britanskim vojnim veteranom Aaronom Mapplebeckom, ki je prebolel raka zaupal, da je izgubil okus, poroča The Sun.

Endokrinolog in predavatelj na univerzi Chesater Gareth Nye je za britanski The Mirror pojasnil, da je to običajen stranski učinek zdravljenja s kemoterapijo in da se bo po zaključku okus povrnil:

»Pogosto se zgodi, da pride do tega stranskega učinka in zadeve se po zaključku vrnejo na svoje mesto. Pri nekaterih sicer ne nemudoma po koncu terapije, ampak v končni fazi se stanje normalizira.

Pacientom svetujemo, naj se v času, ko okusa ne zaznavajo, odrečejo njim priljubljeni hrani in naj si jo pustijo za obdobje, ko se to čutilo povrne.«

Konec aprila je palača Buckingham oznanila, da se kralj vrača v javnost: »Po obdobju zdravljenja se njegovo veličanstvo kralj vrača v javnost,« so zapisali na instagramu.

Štiri dni kasneje sta z ženo Camillo obiskala center za zdravljenje raka, kjer sta se sestala s pacienti in specialisti zdravljenja.

Palača je v izjavi zapisala še, da je kralj pripravljen na številne obveznosti v tednih, ki prihajajo in se zahvalila za podporo.

V pogovoru za Sky News Australia je kraljev nečak, sin princese Anne Peter Phillips marca povedal, da je kralj v bitki z rakom zelo pragmatičen, vendar ga frustrira dejstvo, da ne more početi vsega, kar bi hotel.