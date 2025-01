Ste že slišali to viralno pesem? Poslanka jo hoče prepovedati zaradi »neprimerne vsebine«

Evropska unija bi lahko prepovedala priljubljeni hit »Sigma Boy«, saj naj bi skladba širila »propagando ruskih idej«. Na to je v Evropskem parlamentu opozorila nemška političarka Nela Riehl, ki meni, da pesem v evropsko družbo vnaša proruske vrednote in negativno vpliva na mlade.

»Ste že slišali za 'Sigma Boy'? To je viralni ruski fenomen, ki se širi po družbenih omrežjih in prenaša patriarhalne ter proruske poglede na svet,« je dejala Riehl v svojem govoru. Ob tem se je sklicevala na ukrajinskega ministra za kulturo, ki je opozoril, da Rusija ne napada le knjig in muzejev, temveč tudi ukrajinski jezik, glasbo in sodobne vplivneže.

Po njenem mnenju mora EU odločno ukrepati in preprečiti tudi tovrstne subtilne oblike propagande in dezinformacij.

Pesem sta posneli ruski najstniški blogerki Betsy in Maria Yankovskaya. Skladba je postala spletni fenomen in se uvrstila celo v deseterico lestvice Billboard Hot Dance/Pop Songs, kar kaže na njeno priljubljenost.

Morebitna evropska prepoved pesmi bi lahko sprožila razpravo o vplivu ruske kulture v digitalnem prostoru ter o vplivu viralne glasbe na politično in družbeno krajino v EU.