Ste videli, kakšen je danes Chuck Norris? V šalah o njem je očitno nekaj resnice (VIDEO)

Carlos Ray Norris, bolj poznan kot Chuck Norris, je zagotovo eden izmed bolj znanih filmskih igralcev v zadnjih desetletjih. Ni pa poznan samo po filmih. Zelo je tudi zaradi vicev, ki govorijo o njem. Čeprav ti močno pretiravajo glede njegovih sposobnosti, pa je igralec v resnici kljub častitljivim letom še vedno v odlični formi in tudi sam zase pravi, da se počuti precej mlajšega, kot je v resnici.

Ob svojem 84. rojstnem dnevu je Norris na instagramu objavil zanimiv video, v katerem pokaže svoje boksarske spretnosti. V njem pa tudi reče, da se počuti, kot da je star 48. Glede na to, s kakšno energijo je udarjal z boksarskimi rokavicami, bi mu res lahko dal toliko let.

Priljubljeni igralec se v svoji objavi zahvalil za lepe rojstnodnevne želje. Sledilci pa so mu zapisali nekaj šal in ga z njimi, verjamemo, nasmejali. Nekdo je zapisal: »Chuck Norris nosi boksarske rokavice, da zaščiti vrečo, ne svojih rok.« Drugi je zapisal: Chuck Norris se ne stara, starost se boji priplaziti do njega.« Tretji pa se je pošalil: »Chuck Norris ni dopolnil 84, 84 je dopolnil Chucka Norrisa.«

V zadnjih letih nastopa manj

Norris v zadnjih letih igralsko ni bil tako aktiven, kot je bil v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Zaigral je le v nekaj TV serijah. Kot razkriva spletna stran imdb.com, pa prihajata dva nova filma, v katerih bo zaigral (Zombie Plane in Agent Recon).

Norris je tudi eden izmed svetovno znanih igralcev, ki so obiskali Ljubljano. V njej se je mudil pred nekaj leti. Kot smo že poročali, pa je Ljubljano nedavno obiskal tudi Keanu Reeves.