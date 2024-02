Ne boste verjeli: Keanu Reeves je v Ljubljani (FOTO)

Svetovno znani zvezdnik Keanu Reeves se zadnje dni mudi v Ljubljani. Slovenijo je se ameriški igralec obiskal poslovno. Kot poroča portal 24 ur, naj bi obiskal podjetje Akrapovič.

Iz skupine Žito pa so sporočili, da je zvezdnik, ki je znan po svoji dostopnosti in ne preveč zvezdniškem obnašanju, v njihovi trgovini na Bavarskem dvoru popil kavico. Menda so v to kavarno in pekarno vsak dan obiska zahajali člani njegove ekipe, ki so zadnji dan prodajalkam omogočili fotografiranje s priljubljenim igralcem. V zahvalo so mu podarili potico, ki ga bo spominjala na našo državico.

Nina Rus Turuk, odgovorna za odnose z javnostmi v Žitu, je povedala, da je bil zvezdnik izjemno prijazen in dostopen, fotografiranje z njim pa največja nagrada za trud prodajalk.

Hollywoodskega superzvezdnika lahko v Sloveniji ujamete še do jutri, ko naj bi zapustil našo državo. Poleti pa se vrača v našo bližino, saj bo s skupino Dogstar nastopil na festivalu InMusic v Zagrebu.