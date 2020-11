Ste vedeli? Ti zvezdniki so zagrizeni čebelarji

Osebni Arhiv David Beckham si želi med prodajati pod lastnim imenom in znamko.

Večina nas je letos verjetno precej več doma kot prej, pri tem pa zvezdniki niso nikakršna izjema. Prej nasprotno. Če so zaradi svojih obvez v zabavni industriji – naj je šlo za glasbene turneje ali filme – še lani komaj našli kaj časa za družinsko življenje, ga imajo letos v izobilju, za kar so precej hvaležni.V tem so našli svetli žarek v sicer precej morbidni svetovni situaciji. In tudi v dejstvu, da so se zaradi prostega časa lahko lotili katerega novega prostočasnega konjička, o čemer so prej le sanjarili. Tega pa jezdružila z ljubeznijo in skrbjo za družino ter se v samoizolaciji z možemin njunimi tremi otroki lotila čebelarjenja. »Začela sem zaradi hčerkin, ki imata obe več težkih alergij. Med pa ima, tako vemo, ogromno zdravilnih lastnosti.«S čebelarstvom se je začela ukvarjati šele letos, ko se je svet večinsko zaprl. A kot vsakega projekta se je tudi tega lotila z vso vnemo in energijo, odločena, da je dovolj dober le izjemen uspeh. »Vem, precej čuden konjiček, a doma imam dva čebelnjaka, čisto prava. Imam okoli 80.000 čebel in pridelali bomo več sto kozarcev medu,« je zadovoljna očitno izjemno sposobna lepotica, ki vse, česar se loti, spremeni v zlato.Čeprav ni edina, saj na lasten med, ki bi ga sčasoma morda celo prodajal pod svojim imenom in svojo znamko, računa tudi angleški nogometaš, ki se je že v spomladanski samoizolaciji, med katero se je z družino zatekel na posest na angleškem podeželju, začel spreminjati v skoraj pravega kmetovalca. »Zelo bomo zadovoljni, ko bomo imeli lasten, domači med,« je David namreč obrazložil svoji, ko ga je zalotila s kladivom, žeblji in lesom.Beckham se je čebelarjenja lotil iz ničle in z golimi rokami. Sam je namreč zbil majhne čebelnjake! A čeprav so ga njegovi dragi sprva gledali z nekaj nejevere, morda celo kančkom nezaupanja, se je to že prevesilo v skupen družinski hobi. Ročno stesane Davidove čebelnjake namreč pregledujejo in praznijo vsi, celotna družinica se je opremila s čebelarsko opremo, Beckhamove sanje o lastnem medu pa počasi postajajo resničnost.Morda se čebelarstvo ne zdi konjiček, ki bi ga pripisali zvezdnikom, pa vendar Beyonce in Beckhamovi v gojenju čebel nikakor niso sami. Med bivanjem v Beli hiši je tam imela čebelnjake tudi nekdanja ameriška prva dama, z dejavnostjo se je na svoji farmi že pred šestimi leti začel ukvarjati tudi, ki pa svoje čebele v kar 26 čebelnjakih le hrani, »ne poskušam jim vzeti medu«. Marljive žuželke pa so v zvezdniških krogih očitno tudi primerno poročno darilo, saj jih je10.000 poklonil stanovskima kolegoma in prijateljemainob njuni poroki pred 12 leti.