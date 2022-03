Ste vedeli, da ima Melania Trump starejšo sestro? Tako je videti (FOTO)

Melania Trump je nekatere podrobnosti iz svojega življenja dolgo skrivala. Čeprav je večina dolgo časa mislila, da je nekdanja prva dama Amerike edinka, pa ni tako. Ima dve leti starejšo sestro Ines Knauss, ki je njena največja zaupnica in tudi prijateljica.

Obe sta se skupaj preselili iz Sevnice v Ljubljano, nato pa še v Milano, kjer so Melanio hitro opazili modni agenti in ji ponudili delo. V primeru Ines pa življenje ni šlo v smeri manekenstva, temveč je bila njena želja, da bi se ukvarjala z oblikovanjem.

Ines in Melania sta se preselili v New York, kjer Ines še danes živi in se ukvarja z umetnostjo. Ines je bila v času Trumpovega vladanja v ZDA dejavna na spletnih omrežjih, kjer je svojim sledilcem omogočila vpogled v družinski album. Še najraje je objavljala fotografije mame, sestre in nečaka Barrona, ki ga ima očitno neizmerno rada.