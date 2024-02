Priljubljeno zvezdnico filmov za odrasle našli mrtvo, njena zadnja objava je nenavadna

Zvezdnico filmov za odrasle, Kagney Linn Carter (36), so našli mrtvo na njenem domu v Ohiu. Prijatelji so odprli kampanjo na GoFundMe, da bi pokrili pogrebne stroške. Prijatelji in oboževalci so sicer v šoku.

Posebej šokantno je, da je tik pred smrtjo objavila fotografijo na družabnem omrežju, v kateri ni bilo nobenega namiga o njenih notranjih bojih. Napis pod fotografijo s plaže se je glasil: »Živjo s Floride.«

Številni oboževalci so pisali, kaj se je zgodilo, in izrazili sožalje. Komentarji so bili sicer kmalu onemogočeni, profil pa izbrisan.

Imela je lasten plesni studio

Kagneyjeva je v svoji karieri, ki se je začela sredi 2000-ih, prejela več nagrad AVN. Leta 2019 je zapustila Los Angeles in se preselila v Ohio, kjer je postala redna obiskovalka studia za ples ob drogu. Lastniki so na Kagneyjini GoFundMe strani zapisali: »Takoj se je ogrela za vadbo in vse soplesalke, kmalu je postala nepogrešljiv del studia.«

Kasneje se je umaknila iz šovbiznisa in odprla svoj lasten plesni studio. Na Instagramu je pogosto delila videoposnetke in fotografije svojih koreografij, ki so prikazovale tako umetnost kot zahtevnost plesa ob drogu.

»Tudi v svojih najtežjih trenutkih je kljub vsemu prihajala v studio, pripravljena na učenje in izboljšanje same sebe na kakršenkoli način,« piše na GoFundMe.