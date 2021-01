Srbski Weinstein za zapahi

Mika zanika vse obtožbe. FOTO: Youtube

Sum, da se dogaja kaj grozljivega, se niti roditi ni mogel.

2008. je začel svoje grozovito početje, ki je trajalo vse do danes.

Dovolj je, da se opogumi ena žrtev spolnega nasilja in s prstom pokaže na spolnega plenilca. Tako je pred tremi leti padel eden najvplivnejših hollywoodskih producentov, na katerega so pod vodstvom italijanske igralkein hollywoodske zvezdniceiz molka začele druga za drugo stopati njegove žrtve. Nabralo se jih je več kot 80 in zase zahtevalo pravico!Iz tega pa se je rodilo vsesplošno gibanje proti spolnemu nasilju in izkoriščanju pod ključnikom #MeToo ter temeljito zamajalo svetovno zabavno industrijo. Zdaj podobna zgodba, četudi v manjšem obsegu, buri duhove Balkana, kjer je izpoved srbske igralke, da jo je med šolanjem posiljeval njen učitelj igre, sicer priznani srbski režiser in scenarist, sprožila plaz podobnih izpovedi.V le nekaj dneh po njenem pretresljivem razkritju, zaradi katerega Aleksiću grozi dolga zaporna kazen, pa je na facebooku vzklila pobuda Nisam tražila (Nisem iskala), regijska različica gibanja​ MeToo, ki ji sledi že več kot 12.000 ljudi in je opogumila več deset žensk, da so spregovorile o spolnih napadih in nadlegovanju ter posilstvih. Večinoma gre za zdajšnje ali bivše študentke akademij za igro po vsem Balkanu, od Zagreba in Osijeka prek Sarajeva do Beograda in Podgorice.Najprej je molilMiroslav Aleksić ni (bil) značilen učitelj igre. Ure je začenjal z molitvijo, od študentov je zahteval urejenost kot iz škatlice, bil je strog, skoraj neizprosen, staršem in učencem pa je dal nemudoma vedeti, da želi videti starše le enkrat na leto, to je, ko bodo plačevali šolnino. Kljub temu je na avdicije k njemu drlo po več sto otrok, nato pa je izbral le sedem ali osem najbolj nadarjenih. A takšna so bila pač pravila, ki so jih učenci (in starši) sprejeli za pridobivanje znanja pri takšni avtoriteti. Tako je menila Milena, ki je prag njegove cenjene in spoštovane dramske šole prestopila pri 11 letih. Šest let pozneje pa se ji je življenje za vselej spremenilo.»Do tistega trenutka nisem mislila, da je kaj takšnega mogoče. Ta šola je bila zame kot družina. Zlomilo me je,« je priznala, da jo je Miroslav posilil, ko je bila stara 17 let. On pa 61. Tedaj je bilo prvič, a ne zadnjič. Ponavljalo se je. Ob tem pa je Mika, pove Milena, skrbno pazil, da se je nizkotnim strastem vdajal v času učne ure in v sobi, ki je bila poleg učilnice, v kateri so bili drugi učenci.»Tako se sum, da se dogaja kaj grozljivega, niti roditi ni mogel.« A medtem ko je mislila, da je edina s svojo nočno moro, je spoznala, da je le ena izmed deklet, ki jih Mika zlorablja. Pri tem je dodala, da se je, če je katera poskušala pokazati vsaj malce odpora in upora, zatekel k nasilju in ignoriranju.30 dni priporaPodrobnosti spolnih napadov je zaupala zgolj policiji. A javno priznala, da je po teh pošastnih izkušnjah sprva čutila strah in popolno nemoč, nato pa tudi stud do same sebe, zaradi vsega pa je nekaj let pozneje poiskala tudi strokovno pomoč. A vseeno molčala in umazano skrivnost tiščala v sebi. Dokler ni jeseni lani k njej stopilo mladoletno dekle, tudi Mikova žrtev. Po tej jih je našla še več s podobnimi izkušnjami, zato je sklenila, da mora spregovoriti.Po Milenini izpovedi je policija Aleksića aretirala, njenemu priznanju je sledilo še nekaj priznanj drugih deklet, zdaj nad perverznim filmarjem visi osem obtožb posilstva in sedem obtožb spolnega napada, med žrtvami pa je tudi mladoletno dekle. A četudi zatrjuje, da obtožbe niso resnične in si ne zna predstavljati, čemu bi ga dekleta tega obtožila, mu je tožilstvo odredilo 30 dni pripora. Policija pa poziva tudi njegove druge morebitne žrtve, naj spregovorijo, saj so prepričani, da jih je še več.