Srbi se čudijo: Španci na Evrovizijo pošiljajo Nedo Ukraden in Severino

Španija bo letos na izbor za pesem Evrovizije poslala skupino Nebulossa s skladbo Zorra. Pesem pa je na družabnih omrežjih sprožila burne odzive in reakcije, saj naj bi močno spominjala na skladbo balkanske dive Nede Ukraden. Pesem naj bi močno spominjala na Bombo, s katero se je leta 2020 Neda predstavila na Beoviziji.

»Oprostite, Španci, ampak mi smo imeli nedo Ukraden že pred štirimi leti,« se glasi eden izmed zapisov na družabnih omrežjih. Drugi so se spraševali, ali je to mogoče in se spomnili, da se je nekaj podobnega v preteklosti že zgodilo.

Nekateri so celo izpostavili, da je pevka zasedbe podobna hrvaški pevki Severini. »Od kdaj Severina nastopa za Španijo,« so se spraševali. Če ji je pevka res tako zelo podobna, pa se prepričajte sami.

Srbi sicer svojega predstavnika na letošnjem izboru, ki bo potekal na Švedskem, še niso izbrali. Za evrovizijsko vstopnico se bo potegovalo 28 izvajalcev. Priredili bodo dva večera, v vsakem bo nastopilo 14 točk, najboljših osem se bo nato predstavilo v pofinalu, zmagovalca pa bodo na podlagi glasov strokovne žirije in glasov občinstva izbrali 2. marca.