Kate Middleton v bolnišnici: to sta storila njena starša

Valižanska princesa ima okoli sebe veliko ljudi, ki ji nudijo podporo in pomoč medtem, ko v bolnišnici okreva po operaciji želodca.

Da je bila sprejeta na zasebno kliniko London, kjer je prestala načrtovano operacijo, je prejšnji teden dan po posegu sporočila palača Kensington. V izjavi so zapisali, da je bila operacija uspešna in da bo princesa po njej morala okrevati od deset do 14 dni.

V tem času se seveda ne bo posvečala kraljevim zadolžitvam, prav tako se ne bo mogla ukvarjati z otroki: desetletnim princem Georgom, osemletno princeso Charlotte in petletnim princem Louisom.

Z mislimi pri njih je bila princesa tudi v izjavi, saj v njej piše, da upa, da bo javnost razumela, da bi rada v tem času svojim otrokom zagotovila kar najbolj normalno življenje.

Prav zato sta njena starša, Carole in Michael Middleton poskrbela, da bosta vedno na voljo ne le hčerki, temveč tudi vnučkom.

Par živi v Berkshiru, blizu kraljeve družine, zato bosta mama in oče lahko, ko bo prišla domov, pomagala Kate. Tudi tako, da bodo otroci večkrat prespali pri dedku in babici.

Kate ima sestro Pippo in brata Jamesa, oba bosta, ko se bo vrnila z bolnišnice, priskočila na pomoč po svojih močeh in so vsi temu že primerno prilagodili urnike.

Začasno se bo s kraljevih dolžnosti umaknil tudi princ William, večina teh bo v tem času padla na princeso Anne, princa Edwarda in Sophie, vojvodinjo Edinburško, piše Exspress.co.uk.

Bo pa po besedah kraljeve zgodovinarke Tesse Dunlop princesina odsotnost velik opomnik vseh v Firmi, kako pomembna je za celotno institucijo.