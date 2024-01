Bolnišnica, kjer se zdravi Kate Middleton: razkošje in mnogi slavni pacienti

Zasebna klinika London, kjer Kate Middleton okreva po operaciji želodca, je paciente prvič sprejela leta 1932, tedaj sta jo otvorila vojvoda in vojvodinja Yorška, piše Mail Online.

Velja za vodilni britanski center za zdravljenje raka, kjer se pacienti zdravijo s pomočjo kemoterapije, obsevanja in drugih postopkov, od leta 2019 je tudi specialistični center za robotske operacije.

Pacientom v njej je na voljo osebni vratar, ki skrbi za njihovo udobje, bolnišnični chef za pripravo obrokov sestavine dobiva z največje londonske tržnice Smithfields.

Od leta 1980 so več njenih oddelkov otvorili člani britanske kraljeve družine.

Leta 1989 je tedaj še princ Charles otvoril oddelek za fizioterapijo, leta 1991 je pokojna princesa Margareta prerezala trak oddelka za magnetno resonanco, pokojna kraljica Elizabeta II. pa leta 2010 slavnostno otvorila novo enoto za zdravljenje raka.

Mnoga pomembna imena

Leta 2013 je bil vanjo zaradi pregleda želodca sprejet princ Philip, leta 1980 se je v njej zdravila princesa Margareta, tedaj so ji odstranili kožne lezije.

Leta 1947 so tedaj kongresniku Johnu F. Kennedyju tam diagnosticirali redko endokrino hormonsko motnjo Addisonovo bolezen, januarja leta 1963 so za zidovi klinike po padcu na snemanju operirali koleno Elizabeth Taylor.

V njej se je zdravilo več pomembnih britanskih politikov in znancev estrade, prav na njenem vhodu je bil leta 1998 aretiran čilski diktator Augusto Pinochet, obtožen zločinov proti človeštvu.

Množica storitev

Glede na podatke bolnišnica vsako leto sprejme približno 23.000 pacientov, dodatnih 110.000 se jih v njej zdravi ambulantno.

Ponuja operacije in diagnostiko, skeniranja, zdravljenje različnih bolezni, poškodb in nepravilnosti. Stavba na naslovu Trg Devoinshire 20 ima sedem glavnih in tri pomožne operacijske dvorane in šest specialnih oddelkov za urologijo, ginekologijo, ortopedijo, za posege na hrbtenici in torakalno kirurgijo.

Tiskovni predstavnik palače Kensington je glede posega princese za javnost sporočil, da je bila operacija želodca načrtovana:

»Njena kraljeva visokost, valižanska princesa, je bila sprejeta na kliniko London zaradi načrtovane operacije želodca. Operacija je bila uspešna, pričakuje se, da bo princesa v bolnici ostala od deset do 14 dni, nato pa nadalje okrevala v domači oskrbi.

Po priporočilih naj bi se k javnim dolžnostim vrnila okoli velike noči.

Princesa se zahvaljuje za vse lepe želje in prosi za zasebnost, ki bo njenim otrokom v času njene odsotnosti omogočila kar najbolj normalno življenje. Prav tako želi, da bi natančni podatki o njenem zdravju ostali zasebni.

Bo pa javnost pravočasno obveščena o vseh pomembnih informacijah javnega značaja.

Princesa se opravičuje vsem, pri katerih obiske je morala prestaviti in se veseli srečanja takoj, ko bo to mogoče.«

Palača je zatrdila še, da Kate Middleton nima raka, obiskal pa jo je že njen mož, princ William.