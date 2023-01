Sophie, grofica Wesseška rojstni dan praznovala z osnovnošolci

Sophie, grofica Wesseška, je tudi rojstni dan preživela nadvse delovno. Ena najmarljivejših, obenem pa najskromnejših pripadnic britanskega dvora je v petek upihnila 58. svečko, ob osebnem prazniku pa sta ji voščila tudi svak, kralj Karel III., in njegova Camilla.

Z Edwardom sta poročena od leta 1999. FOTO: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Sophie je ena najmarljivejših članic kraljeve družine.

Posadila češnjo

Svoje življenje je posvetila dobrodelnosti. FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Žena najmlajšega otroka pokojne Elizabete II. in princa Filipa, princa Edwarda, se je tako na rojstni dan mudila v osnovni šoli v Bagshotu v Surreyju, a skromna grofica slavju vendarle ni ušla. Tamkajšnji učenci in osebje so ji v poklon in zahvalo ob visokem obisku spekli torto, ob kateri je Sophie ostala odprtih ust, podarili so ji tudi šopek cvetja in ji zapeli. Rojstnodnevno presenečenje so ji pripravili ob koncu napornega dneva, med katerim je grofica slovesno odprla nove prostore v šoli, namenjene znanstvenemu raziskovanju, tehnološkim inovacijam, bodočim inženirjem, matematičnim navdušencem in tudi likovnim umetnikom. Sophie je pred slovesom pomagala posaditi češnjo in prisluhnila vodstvu o novih načrtih in projektih. Po obisku so se ji prijazno zahvalili za pozornost in skupne preživete urice tudi prek twitterja ter ji še enkrat voščili ob osebnem prazniku, ki je sovpadal s 60-letnico šole.

Sophie, nekdanja piarovka, od poroke s princem leta 1999 ne sedi križemrok, saj velja za eno najmarljivejših članic kraljeve družine, posveča pa se predvsem izobrazbi in dobrodelnim organizacijam, ki podpirajo otroke iz revnejših okolij. Uživala je izjemno zaupanje kraljice, ki je Sophie opevala kot drugo hčer in jo je imela za zaupnico ter dobro prijateljico. Zakonca Wessex imata dva otroka, 15-letnega Jamesa in 19-letno Louise; slednja je bila nadvse navezana na dedka, ob katerem je vzljubila kočijaštvo. Sophie in Edward si sicer prizadevata za karseda prizemljeno odraščanje svojih otrok, ki menda zelo dolgo sploh nista vedela, da je njuna babica v resnici kraljica.