Šok v Hollywoodu: igralko mrtvo na tleh našel eden izmed njenih otrok

Pevko in igralko Shonko Dukureh (44) so našli mrtvo v njenem stanovanju v Nashvillu v Tennesseeju v ZDA. Igralka, ki je nastopila v filmu Elvis (2022), je umrla v nepojasnjenih okoliščinah, mrtvo pa jo je našel eden izmed njenih dveh otrok. Ta se je nato zatekel k sosedom, ti pa so poklicali policijo. Vzrok smrti še ni znan, napovedana je obdukcija.

V najnovejšem filmu Baza Luhrmanna je Shonka zablestela v vlogi Big Mame Thornton, prve pevke, ki je leta 1953 posnela skladbo Hound Dog. Tri leta pozneje je Elvis Presley posnel priredbo, ki je postala svetovna uspešnica.