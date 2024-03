Šok! Princ Harry omenjen v novi odmevni tožbi

V nekaj manj kot 27 milijonov evrov vredni tožbi proti Seanu Combsu, znanemu pod imenom P. Diddy, ki jo je sprožil producent Rodney 'Lil Rod' Jones, je omenjen tudi princ Harry.

Rodney je z raperjem sodeloval pri nastajanju enega njegovih albumov, poroča Daily Mail.

Pripadniki ameriškega Urada za domovinsko varnost so v ponedeljek pregledali nekaj pevčevih nepremičnin in iz ene odnesli škatlo, polno gradiva.

Preiskavo je sprožilo Combsovo bivše dekle Cassandra Ventura, ki je na zveznem sodišču vložila tožbo, v kateri raperja obtožuje sodelovanja v trgovini z ljudmi za seksualno izkoriščanje.

Kot še piše Daily Mail, se Harryjevo ime pojavlja v povezavi z drugo tožbo, ki jo je proti Combsu vložil producent Jones.

Ta v dokumentih navaja, da ga je toženi med sodelovanjem spolno nadlegoval, mu pošiljal eksplicitne posnetke in mu govoril, da je to v glasbeni industriji povsem običajno.

Jones v tožbi omenja prinčevo ime. in sicer v smislu, da je raper z druženjem s kraljevimi in drugimi znanimi osebnostmi sebi in sodelavcem zagotavljal legitimnost.

Odvetniki Lil Roda tako trdijo, da so gostje sporne zabave Diddyja obiskovali predvsem zaradi njegovih povezav s slavnimi športniki, politiki, umetniki, glasbeniki in drugimi, denimo člani kraljeve družine, kot je princ Harry.

Princa William in Harry sta P. Diddyja in Kanyeja Westa spoznala na zabavi po koncertu, ki sta ga leta 2007 priredila na stadionu Wembley v čast njune mame princese Diane.

Princ William v spisih ni omenjen, prav tako ni znano, kolikokrat sta se Harry in Diddy še srečala.

Sodni dokumenti, vloženi prejšnji mesec, princu ne očitajo nobenih kaznivih dejanj in je na 73 straneh omenjen le enkrat.

Mail Online pojasnjuje še, da so za komentar prosili tudi princa, a se na njihovo prošnjo še ni odzval.