Premišljena izbira trenutka: velika novica Meghan Markle

Vojvodinja Sussex je predstavila novo blagovno znamko American Riviera Orchard. Zaživela sta namreč njen nov instragram račun in spletna stran s tem imenom.

»Očitno se vrača k svojim predkraljevskim koreninam, k tematikam, povezanimi z življenjskim slogom.

Z novima spletnima platformama se bo osredotočala na dom, vrt, hrano in na vse, kar sodi pod kategorijo lifestyle,« je za Page Six povedal vir in dodal, da je ta projekt načrtovala že leta in da je to nekaj, kar obožuje ter se bo s tem ukvarjala z vsem srcem.

Pod omenjeno blagovno znamko bo prodajala široko paleto izdelkov za dom, vključno z užitnimi dobrotami, kot so želeji, džemi in namazi, namizni pribor, namizne tkanine, posodo, celo kuharske knjige. Tiskovni predstavniki vojvodinje sicer prodajnega načrta še niso komentirali.

Za predstavitev blagovne znamke je Meghan izbrala logotip v kaligrafiji, kakršnega je uporabljala pred poroko. Spletna stran ne ponuja še nobenih informaciji, na njej je le logotip znamke in prostor za prijavo na čakalno listo, instagram profil ima že več kot 320 tisoč sledilcev.

Zgodba na njem prikazuje ženo princa Harryja, kako ureja cvetje, kuha in pozira v črni toaleti na hodniku dvorca, ki bi lahko bil dom para v Montecitu.

Poteza Meghan Markle ni ravno presenečenje. Preden se je poročila s princem Harryjem, je imela blog The Tig, ki je pokrival vse od mode do lepote. Na njem se je obregnila celo ob Kate Middleton in vse dogajanje okoli njene poroke s princem Williamom, ki se ji je zdelo pretirano. Blog je morala po vstopu v kraljevo družino zapreti.

Zagovorniki britanske kraljeve družine pa so prepričani, da je Meghan premišljeno izbrala čas za lansiranje novega projekta.

Ne samo zato, ker sta tako kralj Karel III. kot valižanska princesa zaradi bolezni odsotna iz javnega življenja, prav na večer njene objave je bila v Muzeju znanosti v Londonu prireditev, namenjena podelitvi nagrad princese Diane, katere dobrodelni sklad je obeležil 25. obletnico delovanja, piše People.

Princ William je bil na dogodku prisoten osebno, Harry se je oglasil po video povezavi. In tik preden je na prireditvi nastopil William, je po spletu zaokrožila vest o novem podvigu Meghan Markle.

Naključje? Mnogi so prepričani, da ne.