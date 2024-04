Znanemu Hrvatu sporoča: »O 'odpuščanju' se lahko pogovori z zaporniškim psihiatrom!«

Dalibor Matanić je izginil z družbenih omrežij, potem ko je v izjavi za javnost priznal obtožbe o spolnih zlorabah sodelavk. Filmski ustvarjalec Dalibor Matanić je tako izbrisal svoj Facebook profil in zaklenil Instagram.

Njegovega javnega opravičila ni več mogoče najti

Vse skupaj se je sicer začelo, ko je Večernji list poročal o žrtvah, ki so spregovorile o neprimernih sporočilih, ki jim jih je pošiljal, in neprijetnih situacijah, ki so se dogajala na snemanju.

Zaradi vsega tega je Matanić izgubil službo pri veliki evropski seriji, kampanjo za žensko revijo in volilni angažma za vodilno hrvaško politično stranko, vse potem ko so zgodbe o ženskah, ki jih je spolno nadlegoval, prišle do producentov.

Čeprav se je v javnosti predstavljal kot borec za pravice žensk, a je na dan prišla drugačna resnica in Matanića so zaradi svojih dejanj, ki jih je, kot pravi, storil pod vplivom alkohola in mamil, postavili na sramotilni steber.

»Matanić je sistematično zlorabljal ženske in 'oprosti' ni dovolj. O 'odpuščanju' se lahko pogovori s svojim zaporniškim psihiatrom!«, je tako komentirala umetnica Arijana Lekić Fridrih.