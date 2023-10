Liam Payne dobil prepoved vožnje. Poglejte, zakaj

Liam Payne je dobil šestmesečno prepoved vožnje, potem ko so ga ujeli pri prehitri vožnji v njegovem 35.000 funtov vrednem Ford Rangerju. 30-letni zvezdnik skupine One Direction je vozil 43 milj na uro v območju z omejitvijo 30 milj na uro v zahodnem Londonu, ko je avtomatska kamera izmerila njegovo hitrost.

Payne je bil po incidentu februarja kaznovan z globo v višini 293 funtov in odvzeto vozniško dovoljenje »zaradi ponavljajočega se prekrška«.

Njegov primer so obravnavali na sodišču Lavender Hill Magistrates Court 9. oktobra, pevcu se obravnave ni bilo treba udeležiti.

Je pa že v prejšnjih pričevanjih na sodišču povedal, da se ni »zavedal omejitve hitrosti« in se zato opravičuje za prehitro vožnjo.

One Direction. FOTO: Pool Reuters Pictures

Sodišče želelo izvedeti njegovo finančno stanje

V očitnem sklicevanju na zahtevo sodišča za podrobnosti o njegovih financah je dodal: »Sem samozaposlen in na tej stopnji ne morem zagotoviti informacij. Vendar bom morebitno izrečeno kazen plačal v 14 dneh.«

Paynu so za prekršek prisodili tudi štiri kazenske točke.

Liam – po ocenah ima premoženje v vrednosti 47 milijonov funtov – ima tudi ogromno zbirko športnih avtomobilov, vključno z lamborghinijem aventadorjem, vrednim okoli 270.000 funtov, in cadillacom escaladeom, vrednim 145.000 funtov. Priznal je tudi, da si je kot velik oboževalec serije kupil enega od Fordov Anglia, uporabljenih v filmih o Harryju Potterju.

Na poti preobrazbe

Liam Payne je prehodil pomembno pot in dosegel lep mejnik. Že lani je odšel na 100-dnevno odvajanje in poleti je lahko ponosno rekel, da je že pol leta trezen. »Potreboval sem nekaj časa le zase, saj se sploh nisem prepoznal več,« je dejal pevec in dodal, da je bil prvi korak k boljšemu jutri, da si prizna težave, plaz kritik, ki so se nanj usule, ko je javno spljuval svoje bivše glasbene kolege zasedbe One Direction. »Marsikaj izrečenega je prišlo iz napačnega kraja. Tedaj sem bil tako jezen na vse, kar se je dogajalo z mojim življenjem in kariero, a namesto da bi se poglobil v vir lastnih frustracij, sem začel udrihati po vseh okoli sebe. To je bilo narobe.« Več o njegovih težavah preberite tukaj.