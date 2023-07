Za Liama Payna je zabave konec, že pol leta je trezen

Liam Payne je prehodil pomembno pot in dosegel lep mejnik. Že lani je odšel na 100-dnevno odvajanje in lahko zdaj ponosno reče, da je že pol leta trezen. »Potreboval sem nekaj časa le zase, saj se sploh nisem prepoznal več,« je dejal pevec in dodal, da je bil prvi korak k boljšemu jutri, da si prizna težave, plaz kritik, ki so se nanj usule, ko je javno spljuval svoje bivše glasbene kolege zasedbe One Direction. »Marsikaj izrečenega je prišlo iz napačnega kraja. Tedaj sem bil tako jezen na vse, kar se je dogajalo z mojim življenjem in kariero, a namesto da bi se poglobil v vir lastnih frustracij, sem začel udrihati po vseh okoli sebe. To je bilo narobe.«

Pevec je v preteklosti priznal, da se s slavo ni najbolje spopadel. FOTO: Andreas Rentz/Getty Images For Hugo Boss

Ko smo v slabi koži in nezadovoljni, se lahko kot obrambni mehanizem v nas sproži napad. In prav to, priznava Liam, je počel lani. Njegovo verbalno napadanje glasbenih prijateljev je bil zgrešeni način »samoohranitve«, kajti fantje so mu v resnici stali ob strani v vseh zanj najhujših trenutkih. A šele ko mu je anonimna javnost nastavila zrcalo, je prepoznal svojo zmoto. Zato je zakorakal na kliniko in za pomoč prosil strokovnjake. Katere njegove težave so na trimesečnem zdravljenju naslovili, ni razkril, je pa dejal, da je bilo nedvomno zelo očiščujoče to, da je bil ves ta čas povsem odrezan od sveta. »Skoraj vseh teh 100 dni nisem imel mobilnega telefona. Z zunanjim svetom nisem imel nikakršnega stika. Očitno sem moral stran od vsega, da sem se počasi začel počutiti bolje.« Najhujše, že skoraj nekoliko strašljivo, je bilo, pravi, spet priklopiti telefon in stopiti nazaj v stik s svetom.

Občutek imam, da spet dobivam nadzor nad seboj in svojim življenjem, ki mi je prej polzelo iz rok.

Toda klinika je bila šele začetek. Nadaljevanje je sledilo, ko je v začetku leta šel v Dubaj, kjer je med koncertom Hansa Zimmerja doživel trenutek razsvetljenja. »Poslušal sem to čudovito simfonijo, ko sem se zagledal v kozarec pijače v roki. V tistem sem spoznal, da tega v resnici ne potrebujem. To je bilo prvič v življenju, da sem pijačo še nepopito odložil in odšel. Od tistega trenutka se alkohola nisem več pritaknil. Po pol leta sem zdaj veliko bolje, vem, da tega ne potrebujem več. Zabave je konec.«

Danes se počuti neprimerno bolje kot pred letom dni. »Občutek imam, da spet dobivam nadzor nad seboj in svojim življenjem, ki mi je prej polzelo iz rok. Bil sem v resnično slabem stanju. Toda očitno sem to potreboval. Zadovoljen sem, da sem pri svojem delu in življenju za nekaj časa pritisnil na pavzo,« je povedal Liam in še dodal, da je zdaj čas, da spet spozna samega sebe. Svojo boljšo različico.