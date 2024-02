Slovo od sina zadnjega italijanskega kralja

V Torinu so k večnemu počitku položili sina zadnjega italijanskega kralja Umberta II. Princ Vittorio Emanuele Savojski je umrl le nekaj dni, preden bi dopolnil 87 let. »Danes zjutraj je obkrožen z družino na svojem domu v Ženevi mirno umrl njegovo visočanstvo Vittorio Emanuele, vojvoda Savojski in neapeljski princ,« se je glasilo obvestilo, s katerim je o žalostnem dogodku javnost obvestila njegova družina. Vzroka smrti niso navedli.

Vittorio Emanuele z ženo in sinom na maminem pogrebu leta 2001 FOTO: Robert Pratta/Reuters

Pogreba so se poleg sorodnikov udeležili predstavniki evropskih dvorov, med njimi monaški princ Albert II. in nekdanja španska kraljica Sofija. Najbolj skrušena je bila seveda prinčeva vdova, 88-letna princesa Marina, ki je solze skrivala za temnimi sočnimi očali, čeprav je bil dan, ko so se poslovili od Vittoria Emanuela, turoben in deževen.

Dan pred pogrebom so se lahko od princa, čigar življenje je bilo vse prej kot lahko, poslovili v kapeli Sant'uberto, pogrebna slovesnost pa je potekala v stolnici svetega Janeza Krstnika, polni cvetličnih aranžmajev in žalnih vencev.

Naziv prestolonaslednik je izgubil leta 1971, ko se je poročil z Marino Dorio, saj se po njenih žilah ne pretaka modra kri.

Vittorio Emanuele Savojski je bil star komaj devet let, ko so Italijani odločili, da ne želijo več živeti v kraljevini, ampak so se odločili za republiko. Posledično so kraljevi družini zasegli premoženje ter jo s kraljem Umbertom II. na čelu izgnali iz domovine. Vittorio je tako večino življenja preživel v Švici in na Portugalskem.

Ko je bila pri naših zahodnih sosedih ustanovljena republika, so v ustavo dodali člen, s katerim so vsem članom kraljeve družine prepovedali, da bi še kdaj stopili na italijanska tla in desetletja sodnih bitk so bila potrebna, da je parlament popustil in omenjeni člen odstranil iz ustave, Vittorio pa se je leta 2002 končno lahko vrnil v domovino. Rojaki so ga sicer sprejeli izredno hladno, je pa vojvoda prvi obisk Italije po več kot 50 letih izkoristil za srečanje s takratnim papežem Janezom Pavlom II.

Izgubil je pravico

Kljub temu da je bil Vittorio kraljev sin in bi lahko nosil naziv prestolonaslednik, je to pravico izgubil leta 1971, ko se je poročil z Marino Dorio, saj se po njenih žilah ne pretaka modra kri. Leto po poroki se jima je rodil Emanuele Filiberto Savojski, edini moški potomec Umberta II., ki se bori, da bi Italija njegovi družini vrnila kraljeve dragulje, vredne na stotine milijonov evrov, ki so jih zasegli leta 1946.

Princa Alberta ni spremljala soproga Charlene. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Po očetovi smrti bi Emanuele Filiberto lahko zasedel pomembno mesto na čelu rodbine Savoj, a je dejal, da se bo časti odpovedal ter pomembno vlogo predal 19-letni hčerki princesi Vittoriji, ki bo tako postala tudi pretendentka na italijanski prestol. Se pa to ne bo zgodilo kmalu, je dejal Emanuele Filiberto, saj Vittoria še študira, njen oče si želi tudi, da bi si prej našla službo, ki jo bo veselila, ter si ustvarila kariero.

»Ker Italija uradno ni kraljevina, moramo delati in služiti denar. Vittoria obožuje umetnostno zgodovino, rada bi odprla svojo galerijo, delala z mladimi umetniki, vse to bi ji rad omogočil. Ko bo pripravljena prevzeti to pomembno vlogo na čelu družine, pa se bom z veseljem umaknil in ji predal vajeti italijanske kraljeve družine,« je dejal princ Emanuele Filiberto.