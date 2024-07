Sloviti ameriški igralec po dveh letih bolečin šel pod nož (FOTO)

Sedaj se sicer pošali, da je odslej napol metalec, a za priljubljenim ameriškim igralcem Christopherjem Atkinsom je zahtevna operacija. Morski Adonis, kot so ga poimenovale oboževalke zaradi filma Modra laguna in serije Dallas, je končno moral pod nož zaradi poškodbe izpred let. »Pred mnogimi leti sem si na bejzbolski tekmi izpahnil ramo. Z operacijo so mi jo namestili v pravi položaj, še od takrat pa sem imel tri vijake. Operacija, ki je pravkar za mano, je bila potrebna, saj sem imel strašne bolečine zaradi osteoartritisa, ki se pojavlja na mestu prejšnjih poškodb,« je povedal za Slovenske novice.

Več tednov za popolno okrevanje

Močne bolečine je imel več kot dve leti. Poskusil je vse, da morda ne bi bila potrebna nova operacija. »Od fizioterapije do injekcij kortizona, a ni bilo učinka. Od bolečin na koncu nisem mogel niti sedeti na kavču ali se obrniti v postelji,« pravi. Zato je bil poseg neizogiben.

Potrpežljivo čaka, da se vrne na delo.

Glede na vrsto poškodbe in bolečine ga je presenetilo, da je operacija trajala vsega le nekaj več kot eno uro. Daljše pa je okrevanje. »Nepokretno roko, morala je namreč mirovati, sem imel v povojih šest tednov. Razlika se že pozna, a bo še trajalo. Pravijo, da je treba okoli 18 tednov za popolno okrevanje. Trenutno se počutim odlično. Zdaj ni več škrtanja, pokanja in bolečine. Samo razgibati moram mišice, ki so jih ponovno pritrdili, in znova pridobiti gibanje in moč. Moral bi doseči popolno, če ne skoraj popolno funkcionalnost,« pojasni.

Od zdravnikov ima stroga navodila. Brez kolesarjenja, teka, plezanja ali pohodništva. Brez vsega, kar lahko povzroči padec. »Ne smem obremenjevati telesa, roke in ramena pa sploh ne. Ne smem dvigniti več kot pet funtov (2,3 kilograma, op. p.). In v javnosti moram poleg povojev nositi tako imenovani opozorilni znak, da se ljudje ne zaletijo vame.«

V zadnjem času je prestal tri operacije kolena, operacijo rame in operacijo hrbta.

Tudi šivi bodo izginili.

Sanja o vnovičnem bejzbolu

V zadnjih letih so ga pestile športne poškodbe. »Imel sem tri operacije kolena, operacijo rame, s katero so popravili izpah rame, in operacijo hrbta, pri kateri so mi vstavili umetni disk ter fuzijo in ploščo.« S posegi sta se mu seveda spremenila vsakdan in življenje na splošno. Drži se navodil zdravnikov, hodi na preglede, a obenem poskuša živeti čim bolj normalno. »Upam, da bom spet lahko igral bejzbol in še vedno počel vse športne stvari, v katerih uživam,« je pozitiven.

Prej je veliko in redno hodil v hribe, s čimer je vzdrževal kondicijo, užival je v ribolovu. Veliko časa je aktivno preživel tudi z vnuki. A še vedno pazi in ne pretirava. »Počutim se veliko bolje. Ni več oteklin ali modric. Raztezanje je še vedno boleče in ne morem narediti nenadnih gibov, kar je sicer neogibno. A sem optimist in vem, da take stvari terjajo svoj čas.«