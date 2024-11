»Slovensko Kate Moss«, ki je vodila Videospotnice, opazili z legendarnim nogometašem (FOTO)

Če ste pred časom gledali priljubljene Videospotnice, se morda v njih spomnite tudi Leile Bartelli, ki jih je vodila. Vsestransko Leilo so zdaj opazili v družbi nekdanjega legendarnega nogometaša Garyja Linekerja, ki je med svojo kariero več let igral tudi za slovito Barcelono. Portal Profimedia je objavil slike njunega druženja in razkril, da sta šla v Notting Hillu v Londonu v restavracijo Dorian, ki se lahko pohvali tudi z Michelinovo zvezdico.

Portal je ob tem še dodal, da sta si, ko sta zapustila prizorišče, dala objem. Ali je med nekdanjim nogometašem in Leilo preskočila iskrica, ali pa sta le prijatelja, je po slikah težko reči. Je bila pa Leila, ki jo na Otoku imenujejo tudi »slovenska Kate Moss«, videti dobro razpoložena.

Vrsto let živela v Sloveniji

Leila je do svojega tretjega leta živela v Iraku, nato pa je nadaljevanje otroštva in mladostniška leta preživela v Novem mestu. Po zaključku študija se je preselila v London, kjer je bila najprej uspešna v bančništvu, zadnja leta pa se v veliki meri posveča slikarstvu in kreiranju izpovednih kratkih filmov. Leila, ki ima slovenske in arabske korenine, je imela avgusta v Sloveniji samostojno slikarsko razstavo, na kateri smo se lahko prepričali o njenem razkošnem talentu.