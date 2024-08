Poglejte, kaj danes počne voditeljica nekoč kultne slovenske glasbene oddaje Videospotnice

Razstava je na ogled vse do 13. septembra v Kocki Kulturnega doma Janeza Trdine v Novem mestu.

Leila Bartell, ki ima slovenske in arabske korenine, je do svojega tretjega leta živela v Iraku, otroštvo in mladostniška leta je preživela v Novem mestu in se po zaključku študija prava na pravni fakulteti v Ljubljani preselila v London, kjer si je zgradila uspešno kariero v bančništvu.

V zadnjih letih se posveča predvsem slikarstvu in kreiranju izpovednih kratkih filmov, živi na Notting Hillu in London doživlja kot svoj dom. Z Leilo sva spregovorili o življenju v metropolitanskem mestu, o slikarskih začetkih ter navdihujočih sporočilih umetnosti življenja.

Leila, umetnost je delati v bančništvu in za delo v umetnosti vendarle moraš biti tudi malce podjeten, bi se strinjali?

Absolutno se strinjam. Delo na finančnih trgih mi je dalo izjemne vpoglede v poslovni svet, kar je neprecenljivo tudi za moje delo v umetnosti in filmu. V finančnem sektorju sem se naučila predvsem tega, kako pomembno je biti analitičen, strateški in discipliniran.

Te veščine mi sedaj pomagajo pri vodenju projektov, upravljanju z viri in ustvarjanju trajnostnih umetniških del. Prav tako sem se naučila vrednosti mreženja in odnosov, kar je ključnega pomena tudi v umetniškem svetu. Umetnost in film zahtevata kreativnost in inovativnost, vendar pa tudi organiziranost, financiranje in trženje. Podjetniški duh mi pomaga, da se učinkovito lotim teh izzivov in uresničim svoje umetniške vizije.