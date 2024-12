Slovenka zmagovalka 11. sezone hrvaškega šova Supertalent

V finalu 11. sezone hrvaškega šova Supertalent je nastopilo devet kandidatov, ki so v zadnji oddaji pokazali vso razkošje svojih talentov. Po zaključku vseh nastopov je žirija izbrala tri superfinaliste – Tamio Šeme, Matijo Hanževačkog in plesno skupino Step N’ Jazz, odločitev o zmagovalcu pa so prevzeli gledalci. Največ njihovih glasov je prejela akrobatka Tamia, ki se v Slovenijo vrača s prestižnim nazivom 11. Supertalenta in denarno nagrado v višini 30 tisoč evrov!

Akrobatka, ki je na avdiciji osvojila zlati gumb žirije, je v finalu izvedla nastop, ki je znova pustil vse brez besed in potrdil, da je bila odločitev žirije na avdiciji pravilna. S svojimi akrobacijami na svili je postavila nove meje izvedbenih možnosti, njen nastop pa je bil naravnost vrhunski, kar je prepoznala tudi publika, ki jo je nagradila z bučnim aplavzom. Žirant Davor Bilman je z občudovanjem poudaril: »To je res dokaz, kako lepo je biti v finalu na tem mestu. Želel bi si, da bi bil na mestu gledalcev, ker potem ne bi imel nobenega dvoma glede tebe. Bila si popolna, turbo, mega, ultra, in še to bi dodal – še nikoli nisem videl nekoga, ki se tako hitro vzpenja kot ti. Lahko bi trenirala marince, tako hitro plezaš, vse ostalo pa je bilo popolno – od vseh teh 'dropov', ki jih še nismo videli, do glasbe in usklajenosti, prav pravi finale finala, bravo.«