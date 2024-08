Slavni komik je katastrofalen oče in človek, hči se z njim ne pogovarja

Rob Schneider je vrhunec slave doživel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je s svojim nekoliko neobičajnim humorjem, ki je bil vse prej kot politično korekten, nasmejal staro in mlado. In marsikoga tudi užalil.

Ellin sin je Robov prvi vnuk. FOTO: Instagram

Spominjamo se ga kot Deucea Bigalowa, ki je po naključju in nehote postal žigolo in se norčeval iz različnih telesnih karakteristik žensk, nato je v Vroči bejbi upodobil priljubljeno in privlačno, a neprijazno najstnico, ki se znajde v telesu starejšega moškega in mora najti način, kako znova postati dekle, pojavil se je ob Adamu Sandlerju in Chrisu Rocku v Zaporniškem dvorišču, rad in pogosto pa glas posoja tudi risanim junakom ter seveda nastopa v živo kot stand up komik.

1989. je Rob prvič postal oče.

In prav takšen, kot so bili nekoč liki, ki jih je uporabljal – brez dlake na jeziku, na trenutke vulgarni pa predvsem brez občutka za politično korektnost –, je Rob menda tudi v zasebnem življenju. Ali pa še hujši. Tako vsaj pravi njegova hči, ki se mu je rodila v razmerju z nekdanjo manekenko London King.

Z njim se ne pogovarja

»Štiri ali pet let se ne pogovarjam z očetom, nato se na kratko slišiva, se poskušava družiti, pa mu iz ust spet izleti kaj neprimernega in se spet za nekaj let poslovim,« je med drugim dejala Elle King, ki je odrasla v Ohiu z mamo in njenim možem.

Kot otrok je bila menda močno pretežka. FOTO: Instagram

Ko je bila mlajša, je poleti tu in tam preživljala čas z očetom, a večinoma je bilo to menda na snemanjih, tako da se ni imel časa ukvarjati z njo. Nekega poletja jo je Rob menda poslal celo v kolonijo za močnejše otroke, kjer naj bi jim pomagali izgubiti odvečne kilograme. »Kot otrok sem bila res res močna. Oče me je zato poslal v shujševalno kolonijo. Eno poletje je bilo v redu, nato pa sem si zvila gleženj, in ker nisem mogla sodelovati pri fizičnih aktivnostih, nisem skoraj nič shujšala. Oče je bil besen. To je bilo izjemno toksično in čudno,« se spominja.

Obnaša se kot idiot.

Glasbenica, ki se z očetom ne strinja skorajda v ničemer, pravi še: »Obnaša se kot idiot, govori neumnosti o transvestitih in ponižuje istospolno usmerjene. Na tem mestu bi rada javno povedala, da se z njegovimi stališči in obnašanjem ne strinjam. Niti približno!«

Nikoli ji ni ponudil pomoči

Kingova, ki je pred desetimi dnevi praznovala 35. rojstni dan, je še dodala, da se Rob v vsem njenem življenju niti enkrat ni spomnil, da bi ji voščil za rojstni dan, tudi med poletji, ki jih je preživljala z njim, je bil 3. julij povsem običajen dan, Elle pa se je morala zadovoljiti s kolački in sladkarijami, ki jih je tisti dan dobila od prijateljev, sosedov in drugih sorodnikov.

Elle, na fotografiji s prijateljico Chelsea Handler, z očetom noče imeti opravka. FOTO: Instagram

A to je še najmanj, kar jo pri Robu moti, je bila jasna Kingova, ki je pred tremi leti tudi sama prvič postala mama. »Nikoli mi ni glede ničesar pomagal in nikoli niti nisem prosila za njegovo pomoč. Ne vem, ali bi jo sploh sprejela, če bi mi jo ponudil. Odkar pomnim, je na slabem glasu, in nočem, da me ljudje povezujejo z njim. Enostavno ni prijetna ali dobra oseba,« je še razkrila Elle King.