Slavnemu pevcu umrla težavna mati, bila je navdih za mnoge pesmi

Debbie Nelson, mati svetovno znanega reperja Eminema, je umrla v starosti 69 let. Vest o njeni smrti je ameriškim medijem potrdil Eminemov predstavnik Dennis Dennehy. Vzrok smrti še ni uradno potrjen, vendar je znano, da se je Nelsonova spopadala z rakom na pljučih.

Eminem (s pravim imenom Marshall Mathers) se še ni javno odzval na smrt svoje matere, s katero je imel dolga leta težaven odnos. Ta je bil pogosto osrednja tema v njegovi glasbi, predvsem v njegovih zgodnejših uspešnicah.

Težaven odnos, razkrit v glasbi

Njuno burno razmerje je najbolj očitno izpostavljeno v pesmi Cleanin' Out My Closet iz leta 2002, kjer Eminem mamo obtožuje zlorabe drog in zanemarjanja. V pesmi rapa o tem, kako jo je gledal »kako jemlje tablete na recept v kuhinji«, kasneje v pesmi pa dodaja: »Še naprej si ponavljaj, da si bila mama.«

Nelsonova je leta 1999 zaradi domnevne obrekovalne vsebine v pesmi My Name Is tožila svojega sina za odškodnino, vendar je pozneje pojasnila, da je bil to nasvet njenega odvetnika. Tožbo sta poravnala zunaj sodišča za 25.000 dolarjev.

Kljub njunemu konfliktu je Eminem v svoji glasbi večkrat povezal svojo lastno odvisnost z izkušnjami svoje matere. V pesmi My Mom iz leta 2009 je denimo zapisal: »Zato sem tam, kjer sem, ker sem kot moja mama.«

Poskus sprave

Leta 2008 je Debbie Nelson izdala spomine, knjigo z naslovom My Son Marshall, My Son Eminem, v katerih je izrazila razočaranje nad sinovimi javnimi izjavami o njej. Povedala je, da so jo sinove glasbene upodobitve njunega odnosa »zlomile«.

Kljub preteklim konfliktom je Eminem v pesmi Headlights iz leta 2013 pokazal obžalovanje za svoje prejšnje izjave in se mami opravičil. V pesmi pravi: »Oprosti, mama, za Cleanin’ Out My Closet. Takrat sem bil jezen. Upravičeno? Morda. Nikoli nisem želel iti tako daleč.«

Njuno razmerje je ostalo večinoma odtujeno, a se je Nelsonova javno oglasila, ko je bil Eminem leta 2022 sprejet v Dvorano slavnih rock & rolla. V videoposnetku, ki je bil pozneje izbrisan, mu je čestitala z besedami: »Marshall, želim ti povedati, da tega dne ne morem spustiti, ne da bi ti čestitala. Zelo te imam rada. Vedela sem, da ti bo uspelo. Bila je dolga pot. Zelo, zelo sem ponosna nate.«

Zapisano v glasbeni zgodovini

Debbie Nelson je igrala pomembno vlogo v življenju in glasbi Eminema, čeprav je bil njun odnos zapleten in pogosto na očeh javnosti.

Njena smrt je konec turbulentnega poglavja v življenju ene največjih raperskih ikon, ki je skozi svojo glasbo osvetlila tudi svoje najintimnejše odnose.