Slavnega reperja (28) ubili na kegljišču: izbruhnil je prepir, potem pa odjeknili streli

Takeoff (28) iz hiphopovskega tria Migos je bil ubit v streljanju na kegljišču v Houstonu, poroča TMZ. Po navedbah virov se je incident zgodil po 2.30. Takeoff in Quavo sta kegljala, ko je izbruhnil prepir, in nenadoma so odjeknili streli. Takeoff je bil zadet v glavo in je umrl na kraju samem. Quavo je poklical na pomoč, policija pa je ugotovila, da sta bili ustreljeni še dve osebi. Odpeljali so ju v bolnišnico, njuno stanje pa ni znano.

Pokojnikovo pravo ime je bilo Kirshnik Khari Ball in je bil najmlajši član tria, ki sta ga sestavljla še stric Quavo in bratranec Offset. Glasbeno so začeli delovati leta 2008, njihova prva velika uspešnica pa je bila Versace leta 2013. Leta 2016 so dosegli prvo mesto na Billboardovi lestvici z uspešnico Bad and Boujeee.