Slavnega igralca so hitro prepeljali v bolnišnico, našli so ga negibnega v bazenu

36-letni igralec Zac Efron je bil v petek zvečer odpeljan v bolnišnico, potem ko je med počitnicami v Španiji utrpel manjšo nesrečo, je povedal njegov tiskovni predstavnik. Slavnega igralca naj bi v bazenu vile na Ibizi našla hotelska delavca, ki sta ga nato potegnila iz vode.

Hotelsko osebje je zagledalo njegovo negibno telo, ki je plavalo v bazenu, in ga potegnilo ven ter poklicalo 911. Tiskovni predstavnik Zaca Efrona je povedal, da igralčevo življenje ni ogroženo in da je bil zaradi previdnosti zadržan v bolnišnici. Efron naj bi bil v soboto zjutraj izpuščen iz bolnišnice in je zdaj 'dobro'.

Igralec se je pred skoraj desetletjem ponesrečil tudi na svojem domu, ko si je poškodoval čeljust, potem ko mu je spodrsnilo med hojo v nogavicah doma. Nato je z brado udaril ob tla in leta 2022 v intervjuju za Men's Health Magazine povedal, da je izgubil zavest, ko je prišel k sebi, pa ga je bolela glava in poškodovana čeljust.

»Brada mi je visela z obraza,« je rekel igralec. Po tem se je veliko pisalo o tem, kako se je igralec podal na lepotno operacijo in spremenil svoj videz, sam pa je vse zanikal in trdil, da je njegov obraz po tej poškodbi videti drugačen. V Španijo je odšel po olimpijskih igrah v Parizu, kjer je spremljal otvoritev iger 26. julija. Takrat je na družbenih omrežjih delil fotografijo, na kateri pozira ob reki Seni.

Veliko prijateljstvo

Razlog za njegov prihod na olimpijske igre v Francijo je prijateljstvo z dobitnico zlate olimpijske medalje Simone Biles. Spoznala sta se na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru, ko je Bilesova priznala, da so ona in njeni prijatelji veliki oboževalci Efrona. Poleg Ibize prejšnji mesec se je igralec dobro zabaval še na Mikonosu in St. Tropezu se je to poletje odločil za uživanje in počitek, da bi se pripravil na nove filmske vloge, ki ga čakajo po poletju, poroča vecernji.hr.