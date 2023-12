Posnetek Luke Dončića in male deklice je raznežil splet (VIDEO)

V javnost je prišel prisrčen videoposnetek slovenskega košarkarja Luke Dončića, na katerem okrašuje piškote, zavija darila ... Pomagala mu je prisrčna deklica v božično obarvano oblekico, ob tem pa ga je še prisrčno objela in se stisnila k njemu. Košarkarska ekipa Dallas Mavericks je namreč dan po zmagi nad LA Lakers tradicionalno preživela dan z otroki iz neprofitne organizacije Vogle Alcove. Gre za vsakoletni dogodek Cookies with Santa (Piškoti z Božičkom). Več na priloženem posnetku.

Uporabniki družbenega omrežja X so izpostavili, da je bila njuna interakcija nadvse prisrčna, nekateri pa so se strinjali, da se vidi, da je Dončić nedavno postal očka ter da mu ta vloga nadvse pristaja. Spomnimo, slovenski košarkarski zvezdnik in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta se razveselila prvega otroka. Par je dobil hčerko, dojenčico pa sta poimenovala Gabriela. Svoji hčerki je na prvi tekmi po rojstvu posvetil tudi športne copate, ki so bili v rožnatih odtenkih s pripisom Gabriela in srčkom. Rojstvo hčerke je označil za najlepši dan v življenju .