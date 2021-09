Slavna pevka (39) vedela, da bo umrla pred božičem

Zdaj je mirno odšla.

Ena najbolj slavnih otoških dekliških skupin Girls Aloud je te dni zavita v črnino. Umrla je njihova prepoznavna pevka. Zbolela je za rakom dojke in po dobrem letu z zahrbtno boleznijo izgubila boj. O njeni smrti je oboževalce britanske pop skupine obvestila užaloščena mama, in sicer z ganljivim zapisom na pevkinem instagramu. Hčer ji je kruta bolezen vzela pri komaj 39 letih.»Z globokim srcem delim novico, da je moja lepa hči Sarah žal umrla. Mnogi od vas ste vedeli za njeno bitko z rakom in da se je močno borila od diagnoze do zadnjega dne. Zdaj je mirno odšla,« je mama oboževalcem položila na srce, naj se Sarah spominjajo kot sijoče zvezde.Pevki so diagnozo postavili avgusta lani, rak pa se je z dojke razširil še na druge dele telesa. Sarah je novico sprejela dokaj trezno in že v začetku leta dejala, da ne bo dočakala božiča. In res, bolezen jo je premagala. V avtobiografiji, ki je izšla marca, je zapisala, da se je odločila javno spregovoriti o bolezni v upanju, da bi s tem spodbudila tudi druge, naj v primeru najmanjšega suma in spremembe v telesu poiščejo strokovno pomoč. Da ne bi bilo prepozno, kot je bilo pri njej, saj je zaradi pandemije odlašala z obiskom zdravnika.Hardingova je leta 2002 zaslovela v televizijskem tekmovanju talentov Popstars, to pa ji je utrlo pot v glasbene vode. Skupaj zinso postale članice priljubljene skupine Girls Aloud, ki se je pred razpadom leta 2013 proslavila z več uspešnicami, med drugimi z Love Machine in The Promise. Še danes veljajo za enega uspešnejših britanskih dekliških ansamblov. Sarah se je redno pojavljala tudi v filmih in televizijskih oddajah, nastopila je v priredbi filma Ghost (Duh). Pred štirimi leti pa je zmagala v resničnostnem šovu Big Brother slavnih.