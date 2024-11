Slavna igralka pretresena! V njeno vilo so vdrli zamaskirani roparji

Hollywoodska igralka Anya Taylor-Joy in njen mož, glasbenik Malcolm McRae, sta bila v svojem domu v Londonu tarča strašljivega ropa. Po poročilih naj bi bil par v spalnici, ko so maskirani roparji skušali vdreti vanjo. Incident naj bi ju močno pretresel, vendar nihče od njiju ni bil telesno poškodovan.

Po navedbah časnika The Standard sta bila Anya in Malcolm v hiši skupaj z McRaeevim glasbenim kolegom Kanom Richottejem, ko so roparji februarja letos nasilno vdrli v posestvo v severnem Londonu. Pri vdoru naj bi razbili stekla. Poročila o dogodku so v javnost prišla šele zdaj, saj je par po devetmesečnem pravnem postopku dosegel ukinitev prepovedi medijskega poročanja o primeru.

Poročena nekaj več kot leto dni

Taylor-Joy slovi po prav posebni lepoti. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Anya in Malcolm sta sicer svojo ljubezen okronala septembra 2023 z razkošno poroko v Benetkah, kjer je bilo prisotnih več kot 150 gostov. Pred tem naj bi v New Orleansu na skrivaj že sklenila zakonsko zvezo, vendar sta se odločila za večje praznovanje v Italiji. Par se je začel dobivati dve leti pred poroko.

V intervjuju za WWD.com je Anya razkrila, kako je na ta posebni dan želela predstaviti njuno ljubezensko zgodbo. Dejala je: »Želela sem, da je na obleki izvezena najina ljubezenska zgodba. Nisem želela nositi bele barve, na obleki pa je veliko vezenin.«

Skrivnostni poklon očetu

Dodala je, da je na obleki tudi majhen čoln kot poklon njenemu očetu, ki je bil v mladosti svetovni prvak v hitrostnih čolnih, ter druge simbole, povezane z moževo družino, kot so geografske koordinate – vse, kar pripoveduje njuno zgodbo.

Drugje v intervjuju pa je razkrila, da zaradi natrpanega urnika še vedno ni uspela v celoti urediti doma v Los Angelesu, kamor se je preselila pred tremi leti. »Moj delovni ritem je tako hiter, da moj osebni življenjski tempo preprosto ne dohaja. Lastno hišo imam že dve ali tri leta, pa še vedno nisem popolnoma razpakirala. Vse je v bistvu le toliko urejeno, da se da živeti,« je pojasnila.