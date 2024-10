Slavna igralka je z incestom uničila družino in šokirala mnoge: To se je nenadoma zgodilo neke noči

Igralka Greta Scacchi je občinstvu poznana po vlogah, ki jih je ustvarila v filmih 'Emma', 'Looking for Alibrandi' in 'White Mischief'. Še bolj znana je po svojem zasebnem življenju in razmerju s svojim bratrancem Carlom Mantegazzijem. Razmerje sta dolgo skrivala pred javnostjo, vendar je Greta, ko je zanosila, javno razkrila, kdo je oče njenega otroka. Razmerje z bratrancem je uničilo njene družinske odnose, pri čemer je njen oče Luca to najtežje sprejel. Ni mogel sprejeti te zveze in ni skrival jeze do svoje hčere.

»Moj oče Luca je bil globoko prizadet in precej uničen. Bil je zelo jezen,« je Scacchijeva povedala v enem izmed intervjujev, vendar nasprotovanje družine ni omajalo njene odločenosti, da bi legalizirala svojo zvezo z bratrancem. Priznala je, da jo je preostali del družine odkrito obsojal in da so njeno razmerje z Mantegazzijem razglasili za nesprejemljivo in v nasprotju s katoliško cerkvijo. Tudi njena hči Leila, ki jo je dobila v razmerju z igralcem Vincentom D'Onofriem, znanim po vlogi v seriji Zakon in red: Zločinski nameni, ni sprejela materine zveze. Greta je dejala, da je bila Leila bolj ljubosumna na dejstvo, da ne bo več edinka.

»Mediji so nas preganjali in zaradi tega je bilo o meni napisanih veliko grdih stvari. A prebrodili smo vihar,« je ob neki priložnosti izjavila. Prejemnica nagrade Emmy je razkrila, da je zaljubljenost v bratranca, ki je bil tudi njen najboljši prijatelj, skoraj uničila njeno družino, in priznala, da jo je presenetilo, ko je ugotovila, da do Carla, sina njene tete, goji romantična čustva. »To se je zgodilo nenadoma, tiste noči, ko me je obiskal, in bil je popoln šok. Dolgo sva bila prijatelja in nikoli ga nisem gledala na ta način, dokler ni prišlo do tistega večera. Bila sem resnično presenečena nad vso situacijo in najbolj me je skrbelo, kako bom to povedala ljudem – še posebej svoji družini,« je še povedala Greta v enem od intervjujev ter priznala, da je bila njena družina v Italiji ogorčena in jezna.