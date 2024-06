Slabe novice o stanju sestre kralja Karla III. Princesa Anne je izgubila spomin

Le nekaj dni nazaj je princesa Anne, sestra kralja Karla III., po incidentu na njenem posestvu Gatcombe Park pristala v bolnišnici.

Zdaj so prispele natančnejše informacije o njenem stanju, novice pa niso dobre, saj je princesa poleg poškodb utrpela tudi izgubo spomina. Natančne okoliščine te nesreče za zdaj ostajajo neznane, vendar pa je njena medicinska ekipa dejala, da je njene poškodbe najverjetneje povzročil udarec konjeve glave ali noge.

Njena izguba spomina naj bi bila verjetno začasna. FOTO: Hannah Mckay Reuters

Njena izguba spomina naj bi bila verjetno začasna. Poklicali so letalsko reševalno vozilo, a princeso Anne so po oskrbi na kraju dogodka odpeljali v bolnišnico v Bristolu. Izpuščena naj bi bila še ta teden.

Kraljeva družina je bila o incidentu obveščena v nedeljo zvečer.

»Princesa je utrpela manjše poškodbe in pretres možganov po včerajšnjem incidentu v parku Gatcombe. Njeno kraljevo visočanstvo ostaja v bolnišnici v Bristolu zaradi previdnosti in pričakuje se, da bo popolnoma in hitro okrevala,« so sporočili in poudarili:

»Kralj je redno obveščen in se pridružuje celotni kraljevi družini, ki princesi pošilja ljubezen in dobre želje za hitro okrevanje.«

Ni prvič, da je padla s konja

Mimogrede, to ni prvič, da je princesa po nesreči s konjem izgubila spomin. Na olimpijskih igrah leta 1976 je med skokom hudo padla, ko je njen konj obstal v blatu. Pozneje je svoj spomin opisala kot »skoraj neobstoječ za tisti dan«.

Princesa Anne je navdušena jahačica in prejšnji vikend je bila pohvaljena za obvladovanje Nobla, kraljevega živahnega konja. Zmagala je na posamičnem evropskem tridnevnem tekmovanju v Burghleyju leta 1971 in leta 1976 postala prva članica kraljeve družine, ki je tekmovala na olimpijskih igrah, ko je jahala konja Elizabete II. na konjeniškem tridnevnem tekmovanju v Montrealu, poroča mondo.rs.

