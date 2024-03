Oglasil se je brat Kate Middleton: 'Veliko sva preživela ...'

Brat princese Kate Middleton (42) James je spregovoril, potem ko je razkrila, da je zbolela za rakom. Na Instagramu ji je posvetil čustveno sporočilo.

»Čez leta smo skupaj premagali marsikaj. Kot družina bomo to skupaj prebrodili,« je zapisal James.

Objavil je tudi njuno skupno fotografijo iz otroštva.

Pod njegovo objavo so se zvrstili številni sledilci, ki so princesi zaželeli čimprejšnje okrevanje.

»Kate ima veliko srečo, da ima čudovito družino, ki jo podpira,« so mu zapisali.

Mimogrede, James je šest let mlajši od Kate in sta si zelo blizu.

Poleg Jamesa sta podporo princesi poslala tudi princ Harry in njegova žena Meghan Markle. »Želimo zdravja in okrevanja Kate in njene družine ter upamo, da bo to lahko počela v zasebnosti in v miru,« sta ji sporočila.

Svojo podporo je princesi izrazil tudi kralj Karl. Tiskovni predstavnik Buckinghamske palače je povedal, da je kralj ponosen na Kate zaradi poguma, da je spregovorila.

Oglejte si Katino čustveno objavo tukaj.