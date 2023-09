Pred enim letom je sveto obstal: umrla je kraljica Elizabeta II.

Na današnji dan pred enim letom je svet obstal. Umrla je ena najdlje vladajočih in najbolj priljubljenih kraljic vseh časov Elizabeta II. Da ni vse, kot bi moralo biti, se je šušljalo že ob fotografiji, posneti dva dni prej, na kateri je bila 96-letna britanska kraljica videti izjemno krhko, na roki je imela veliko modrico.

Takrat so poznavalci dejali, da je to najverjetneje znak srčnega popuščanja, zaradi česar so nekateri deli telesa, običajno roke, noge, dlani in stopala, slabše prekrvavljeni. Kot je v navadi, iz Buckinghamske palače kraljičinega zdravstvenega stanja takrat niso komentirali, še 8. septembra so novico o njeni smrti z javnostjo delili več ur po tem, ko je zatisnila oči.

Kraljičina ovčarja nista smela manjkati na njenem pogrebu. FOTO: Justin Setterfield, Reuters

Večina Britancev podpira obstoj monarhije.

V družinskem krogu

Kraljeva družina se svoje ljubljene Elizabete danes ne bo spomnila s kakšno posebno slovesnostjo, temveč v družinskem krogu, so se pa minulo nedeljo pred Buckinghamsko palačo zbrali oboževalci, ki so si s kraljico delili ljubezen do valižanskih ovčarjev. Približno 20 jih je svojim ljubljenčkom na glavo pritrdilo krono ali tiaro, jih obleklo v kraljevska oblačila in se z njimi sprehodilo pred palačo, da bi se poklonili pokojni vladarici.

Sicer pa se po njeni smrti prav veliko ni spremenilo, četudi so mnogi menili, da bi se bilo treba skupaj z Elizabeto II. posloviti tudi od monarhije. Še pred nedavnim izjemno nepriljubljenemu Karlu III. je v precej kratkem času uspelo ljudi pridobiti na svojo stran, in kot je pokazala nedavna anketa med Otočani, jih večina še vedno podpira monarhijo. Je pa v zadnjem letu njihov odstotek padel s 67 na 61. Skoraj četrtina vprašanih meni, da bi moral biti na čelu Velike Britanije človek, ki bi ga izvolilo ljudstvo, 15 odstotkov pa se jih ni moglo odločiti, kaj bi jim bilo ljubše.