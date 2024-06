Hudo bolna igralka o bivšem možu: zavlačuje in čaka mojo smrt

Shannen Doherty je kritizirala potrošniške navade bivšega moža Kurta Iswarienka in od njega zahtevala finančno podporo.

Po poročanju portala Us Magazine je na sodišče v Los Angelesu vložila dokumente, po katerih uveljavlja pravico do nekaj več kot 14.000 evrov mesečne preživnine.

Dohertyjeva, ki se bori z rakom, je v dokumentih zapisala:

»Zaradi težav z zdravjem ne morem delati in moja prihodnost z vidika zaposlitve ni obetavna. Dandanes dobesedno celotni moji prilivi izhajajo iz dela, ki sem ga opravljala pred poroko.

Največ iz naslova televizijske serije Čarovnice.

Pred nedavnim pa sem bila soočena z dejstvom, da se ta s 30. junijem umika s platforme s pretočnimi vsebinami. Posledično se bo moj dohodek občutno zmanjšal.«

Navaja še, da od leta 2022 ni delala. Shannen je prepričana, da ima njen bivši mož, s katerim je bila poročena med letoma 2011 in 2023 dovolj sredstev, da bi lahko prispeval k plačevanju njenih stroškov zdravljenja.

Leta 2023 so ti znašali 20.000 evrov, a bodo po pričakovanjih znatno zrasli, saj se ji bo zaradi nezmožnosti za delo izteklo zavarovanje, po katerem je trenutno zavarovana.

Nadalje Dohertyjeva v vlogi navaja, da je njen bivši mož vedno svoj življenjski slog postavljal na prvo mesto.

»Medtem ko sem bila nesposobna delati, ko sem imela visoke stroške zdravljenja, katerih vseh zavarovanje ni krilo, ko sem se zatekla k eksperimentalnemu zdravljenju, da bi si podaljšala življenje, je on zapravljal za zasebno letalo, na tisoče dolarjev puščal v zdraviliščih, zlatarnah, prodajalnah Gucci in trošil za svojo »agentko«, hkrati pa trdil, da nima dovolj sredstev, da bi me preživljal,« je zapisala.

Dodaja še, da je agentka bivšega moža Collier Grimm tudi njegova romantična partnerka.

»Čeprav so njegovi prilivi znatno višji od mojih, mi od ločitve ne plačuje preživnine,« še dodaja zvezdnica in opozarja, da Iswarienko sodišču ni predložil vseh dokumentov za določanje višine njegovega premoženja.

Igralka od bivšega zahteva dodatnih 11.000 evrov za stroške, ki jih je imela pri prizadevanju dobiti Kurtove popolne dokumente.

»Povsem jasno je, da namerno zavlačuje s poravnavo v upanju, da ne bom dočakala konca ločitvenega postopka.«

Njena bitka z rakom

Shannen Doherty je pred časom naznanila, da se je njen rak razširil na možgane.

Sprva ji je bil leta 2015 diagnosticiran rak dojke, do leta 2017 je bil po zaslugi zdravljenja in delne mastektomije v remisiji, a je februarja 2020 povedala, da se je bolezen leta 2019 vrnila, razširila in je v četrti fazi.