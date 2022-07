Severina na Korčuli: dečku, ki je prodajal školjke se je približala in ... (FOTO)

Korčulanka je na svojem instagramu objavila, da je hrvaška pevka Severina od njenega sina Marina kupila školjko, ki jo je prodajal na otoku Korčula. Mama je dejala, da je pevka otroku dala veliko bankovcev. »Mama, mama, jaz sem ji rekel 10 kun, ona pa mi je dala veliko bankovcev,« je mama povzela sinove besede.

FOTO: Zaslonski posnetek

Mama je povedala, da je v mestu Korčula na istoimenskem otoku takšna navada, da otroci prodajajo školjke, ki so jih iztavhali. Tako je njen sin Marin prodajal školjke na skalah v mestu Korčula. V tistem trenutku je prišla Severina in se je povsem raznežila, ko je videla dečka, piše Index.hr.

»Ko je Severina s svojimi prijateljicami Sonjo Dvornik in ostalimi prišla, se je zelo raznežila, ko je videla mojega Marina, kako prodaja školjke. Rekla mu je: 'Zlato moje, ljubezen moja, kako jih ne bi kupila'. Izbrala je eno školjko in namesto desetih kun, kolikor stane školjka, otroku dala veliko bankovcev. Zelo je osrečila dečka,« je za portal povedala mama Ivona. Pozneje sta se mama in pevka še skupaj fotografirali.