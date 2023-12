Družinska karma: Blagoslov ali prekletstvo (Suzy)

Rodijo se na območju (v državi, kraju, domu), ki podpira to, kar v resnici so – na dušni ravni. Posledično se počutijo, kot da jim je usoda naklonjena, kar jim tudi je. Radi imajo svoje delo (službo), imajo ljubečega partnerja in zdrave otroke, prijeten dom in so trdnega zdravja. Med nami pa je veliko takih, ki jim usoda ni tako zelo z rožicami postlana in jim eno ali več področji ne gre, rezultati pa so kljub velikemu naporu bore slabi ali morajo pristati na veliko kompromisov. Slednje pomeni, da nimajo sanjske službe, jim pa delo, ki ga opravljajo, nudi dobre možnosti za preživetje in jih z...